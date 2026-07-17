El sofocante calor mantiene en aviso siete comunidades, con Murcia y Andalucía en naranja

Madrid, 17 jul (EFE).- Siete comunidades de la mitad sur y este peninsular -Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia- continúan este viernes con aviso por altas temperaturas, con especial incidencia en Andalucía y Murcia, en nivel naranja por máximas de hasta 42 grados.

En Andalucía hay aviso naranja (peligro importante) en Málaga, donde los termómetros alcanzarán los 39 grados en puntos de Sol y Guadalhorce; En el resto de provincias andaluzas la alerta es amarilla (peligro bajo) por valores que oscilarán entre los 37 y los 39 grados.

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La Región de Murcia, también en aviso naranja, alcanzará entre 39 y 42 grados en áreas de la Vega del Segura, el valle del Guadalentín, Campo de Cartagena, Mazarrón, Lorca y Águilas.

En las comunidades de Aragón, Baleares y Cataluña, así como en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, y en Alicante y Valencia, en la Comunidad Valenciana, se ha activado la alerta amarilla por valores que oscilarán entre los 34 y los 39 grados.

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Además, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también están en nivel amarillo por máximas de 36 grados.

Aemet advierte de que con la alerta naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales. EFE