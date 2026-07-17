El Mundial desata búsqueda de vuelos a la final y pone en el mapa a países como Cabo Verde

Madrid, 17 jul (EFE).- El Mundial de Fútbol 2026, cuya final entre España y Argentina se celebra este domingo en Nueva York, ha disparado las búsquedas de vuelo a esa ciudad y también de alojamiento, pero también ha puesto en el mapa turístico a países como Cabo Verde o Senegal, revelaciones del torneo.

La plataforma Booking.com destaca que el aumento de búsquedas registrado en Nueva York para este fin de semana es del 132 %, un dato que provoca que la ciudad de los rascacielos se sitúe como el destino más buscada del mundo en esa web estos días, según los datos de la compañía a los que ha tenido acceso EFE.

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Estos registros también reflejan que Jersey City, conectado a Nueva York por metro y a escasos kilómetros del MetLife Stadium -donde se disputará la final-, también ha experimentado un incremento de rastreos del 400 %, y es la décimo octava ciudad más buscada del mundo al escalar 53 posiciones.

Nueva York acogerá este domingo la segunda final de la historia de los Mundiales de habla hispana, tras el Uruguay-Argentina de 1930, con un encuentro en el que la selección albiceleste busca la cuarta estrella que termine de encumbrar la carrera de Leo Messi, mientras la selección española aspira a bordar la segunda en su camiseta.

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Para cubrir toda esa demanda Iberia ofrecerá un vuelo especial de ida y vuelta el domingo, operado con un Airbus A321XLR, que permitirá desplazarse a primera hora de la mañana para asistir al partido y regresar a Madrid una vez finalice.

Asimismo, los vuelos programados para el sábado y el domingo, que habitualmente se operan con el Airbus A321XLR, con capacidad para 182 pasajeros, serán sustituidos por un Airbus A330, que ofrece 292 plazas.

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Air Europa también operará una ruta especial de 339 plazas Madrid-Nueva York: despegará de Madrid el domingo a las 05.45 horas, con llegada al aeropuerto JFK a las 07.45h (hora local), mientras que el de regreso partirá de Nueva York el domingo a las 23:30 hora local y aterrizará en la capital española el lunes a las 12:45 horas.

La demanda parece garantizada: la aerolínea Level ha recalcado que la búsqueda de vuelos a Nueva York se ha disparado un 1.079 %.

Desde Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas ha programado dos vuelos especiales entre Ezeiza y el JFK de Nueva York, que tendrán salida este viernes a las 21:30 y el sábado 18 de julio a las 09:00, ambas hora local argentina.

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Además, la compañía contará con dos vuelos diarios a Miami (EEUU) durante los días previos a la final, lo que ampliará las alternativas de conexión hacia Nueva York.

La empresa de viajes Atrápalo insiste en el "efecto escaparate" que ofrece el Mundial, que ha suscitado el interés de los países que han dado la sorpresa en el torneo, como Cabo Verde, con un incremento en la búsqueda de circuitos en el país del 769 %, según un comunicado de la plataforma.

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Aunque las islas caboverdianas muestran el caso más sorprendente, otros destinos también han rentabilizado su papel en el Mundial: Senegal, que estuvo a punto de dar la sorpresa ante Bélgica, ha incrementado un 664 % las búsquedas, mientras que Túnez ha aumentado el interés de los viajeros un 385 %.

También México ha duplicado las búsquedas de los circuitos en ese país (un 169 % más), al tiempo que Países Bajos (con un descenso del 91 %) o Alemania (con un 33 % menos de búsquedas) han retrocedido precisamente durante esta época, que coincide con sus débiles resultados en la cita mundialista.

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El director de Operaciones y Producto de Atrápalo, Roberto Ramos, ha apuntado que el Mundial supone un "altavoz para colocar destinos poco habituales en el radar", aunque los circuitos son productos de tique alto y decisión lenta, por lo que ahora estas plataformas están "a la espera de que ese interés cristalice en las próximas semanas".

En cualquier caso, el impacto ya se ha dejado notar en los tres países anfitriones: en el caso mexicano el Mundial ha dejado unos beneficios estimados de 1.301 millones de dólares (unos 1.140 millones de euros) y 1,1 millones de turistas en Ciudad de México durante el torneo, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. EFECOM

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