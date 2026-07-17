'El mapa de los anhelos': la novela adaptada en serie que ahonda en duelo y resiliencia

Esperanza Ronda

Madrid, 17 jul (EFE).- El universo literario de Alice Kellen da el salto nuevamente a la ficción audiovisual con 'El mapa de los anhelos', la adaptación en formato de serie de una de sus populares novelas que profundiza en el duelo y la resiliencia tras la muerte de una hermana por una enfermedad, con un mensaje de esperanza.

PUBLICIDAD

"Tiene un mensaje muy bonito, de avanzar a pesar de que te haya pasado algo tan doloroso", afirma en una conversación con EFE Georgina Amorós, junto a Alicia Falcó y Pablo Álvarez, protagonistas de esta nueva producción audiovisual, que llega este viernes 17 de julio a Netflix.

Después de conquistar a millones de lectores con sus novelas, las historias de Alice Kellen, pseudónimo de la escritora valenciana Silvia Hervás, empiezan a encontrar una nueva vida en el mundo audiovisual, tras la reciente adaptación cinematográfica de su libro 'Todo lo que nunca fuimos' y ahora 'El mapa de los anhelos' en formato serie, bajo la dirección de Laura M. Campos y Gemma Ferraté.

PUBLICIDAD

En un momento de creciente interés de las plataformas por llevar a la pantalla novelas románticas contemporáneas y del género 'new adult' (con protagonistas que transitan de la adolescencia a la vida adulta), Netflix estrena esta ficción que, a través de una historia de amor, aborda temas como la reconstrucción personal y la esperanza, tras la muerte de una hermana.

"La serie no le quita nada de hierro a un tema tan importante que está en la vida, porque la vida significa la muerte, pero le da un punto positivo de cómo, aunque duela (...) te puedes reinventar y crecer como persona y sanar, dentro de un duelo tan duro como es el de la pérdida e una hermana", explica Alicia Falcó (El refugio atómico').

PUBLICIDAD

La actriz catalana interpreta a Greta, quien cree que su único propósito de vida era salvar, a través de sus células madre, la vida de su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia y a quien está muy unida.

El fallecimiento de Lucý deja a Greta con un profundo vacío existencial, pero antes de partir crea 'El mapa de los anhelos', un juego que le entregará un joven enigmático llamado Will (Pablo Álvarez), y que le servirá como catalizador de su dolor.

PUBLICIDAD

Pese a la pérdida de su hermana, su muerte le ayuda "a evolucionar y a sanar", cuenta Falcó que destaca el mensaje positivo de la serie. "Una experiencia así, tan concreta y tan dolora, también te hace crecer y madurar mucho", reflexiona.

"Avanzar a pesar de que te haya pasado algo tan doloroso", comparte Georgina Amorós ('Élite'), que ensalza las "ganas de vivir" también de Lucy y su "resiliencia" pese a su enfermedad.

PUBLICIDAD

El duelo vertebra el componente emocional de la serie que, en opinión de Amorós, proporciona "herramientas para enfrentar un momento vital tan duro", en una sociedad en la que cree que la muerte sigue siendo un tema "tabú".

"Ojalá celebrar que si ha habido muerte, también ha habido una celebración de la vida", subraya la actriz.

Además de reflexionar sobre el autodescubrimiento, Pablo Álvarez ('Memento Mori') recalca que la serie refleja "el crecimiento personal y reencuentro". "Es algo generacional, que ya no queremos que sea todo tóxico, de chico malo se enamora de chica buena", recalca.

PUBLICIDAD

Los protagonistas de la serie, que refleja algún cambio con respecto al libro, reconocen "responsabilidad" interpretar a los personajes de la popular novela de Alice Kellen, de "un fenómeno como este que a tanta gente ha tocado", señala la actriz, que destaca el reto de "estar a la altura".

Alice Kellen espera que sus lectoras vean en el reparto a los protagonistas de la novela que tanto se han imaginado, aunque apunta que "encarnan perfectamente a los personajes del libro".

PUBLICIDAD

"Hay química entre los tres, entre las dos hermanas, entre Alicia y Pablo, y también los secundarios. Estoy muy contenta con todos", afirma.

Aunque se valoraron varias novelas para su adaptación en la plataforma, finalmente se decidió 'El mapa de los anhelos' para trasladarla al lenguaje audiovisual sin que se realizaran grandes cambios con respecto al libro.

PUBLICIDAD

"Hay cosas que cambian, es inevitable. Hay escenas que se han quedado fuera", explica la autora, que recalca que las novelas románticas contemporáneas son como "la vida real" y permiten hablar de temas "universales" como el duelo, la identidad o la familia, para incorporarlos a una historia de amor y darle un contexto.

"Para muchas lectoras que han tenido una pérdida o están atravesando un duelo, puede ser un libro que te reconforte un poco, que te ayude a ver las cosas de una manera diferente", sostiene. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)