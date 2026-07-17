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El fuego en Orés (Zaragoza) sigue activo y alcanza las 12.000 hectáreas afectadas

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Zaragoza, 17 jul (EFE).- El incendio forestal de Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza), sigue activo y aunque los trabajos durante la noche se han intensificado, las llamas han avanzado y las hectáreas afectadas han pasado de 7.600 anoche a 12.000, según las primeras estimaciones de este viernes.

Según han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), esta noche se han tenido que proteger las localidades de Malpica de Arba y Uncastillo al llegar las llamas a ambos pueblos.

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Los vecinos de estas dos localidades y los de Orés, Asín y Luesia, cerca de 700 personas, continúan desalojados y tras una noche en la que se ha intensificado el trabajo terrestre para la extinción del fuego, esta mañana habrá un relevo de efectivos de estas brigadas y se incorporarán los medios aéreos.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitará este viernes el puesto de mando avanzado ubicado en Farasdués (Zaragoza) para conocer la situación de este incendio, al igual que el presidente de Aragón, Jorge Azcón. EFE

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