El Eldense llega a un acuerdo con el Bayern Múnich para la cesión de Julien Yanda

Elda (Alicante), 17 jul (EFE).- El Eldense y el Bayern Munich han llegado a un acuerdo de cesión para que el futbolista alemán Julien Yanda se convierta en jugador azulgrana hasta el próximo 30 de junio de 2027, según informa este viernes el club alicantino.

Al tiempo que el Eldense jugaba su primer partido de pretemporada ante el Millwall inglés, la entidad confirmaba la incorporación del lateral izquierdo, de 18 años de edad, del Bayern Múnich.

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Formado en el fútbol alemán, Julien Yanda se ha consolidado como una de las piezas importantes en el filial del Bayern. Su crecimiento en el club bávaro le llevó a ser un habitual en los entrenamientos del primer equipo que entrena Vincent Kompany.

Con la llegada de Julien Yanda, el Eldense que entrena Claudio Barragán ficha a un futbolista con gran proyección por el que se habían interesado también otros clubes de Italia o España como el Real Betis o el Parma, según aseguran en el club alicantino. EFE

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