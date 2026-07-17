El Básquet Coruña ficha al alero lituano Lukas Uleckas

A Coruña, 17 jul (EFE).- El Leyma Coruña cerró este viernes el fichaje del alero lituano Lukas Uleckas, quien procede del Juventus Utenos de su país y firmó por una temporada con la entidad gallega.

“Es un jugador que destaca por su intensidad defensiva, su capacidad reboteadora y gran lectura de juego, además de aportar equilibrio y polivalencia en ambos lados de la pista”, señala el club naranja en su comunicado de prensa.

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Internacional con su país en categorías inferiores y formado en la cantera del Žalgiris Kaunas, con el que debutó con el primer equipo en la temporada 2018-19, Uleckas explotó como jugador en el curso 2024-25, cuando defendiendo la camiseta del BC Šiauliai promedió 11.5 puntos, 5.8 rebotes y 2 asistencias por partido.

En la última campaña, ya como jugador del Juventus Utenos, promedió 12.3 puntos, 6.3 rebotes y 3.1 asistencias. El lituano es la tercera incorporación del conjunto dirigido por Carles Marco tras el base estadounidense Alonzo Verge (Rasta Vechta alemán) y el pívot letón Karlis Silins (Neptunas/Trabzonspor). EFE

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