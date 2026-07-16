Espana agencias

TSJA confirma once años de cárcel al acusado de asesinar de un disparo a su pareja en El Puerto (Cádiz)

Guardar
Google icon
Imagen OAOGYW6ETNEH5HW5T5DCHJQMAA

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó a once años de cárcel a un varón acusado de asesinar de un disparo a su pareja sentimental en una vivienda de El Puerto de Santa María en el mes de enero del año 2023.

Según ha indicado el TSJA, el alto tribunal andaluz desestima el recurso de apelación presentado por la acusación particular que ejerce la familia de la víctima contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó al acusado a once años de prisión por un delito de asesinato con las atenuantes de confesión, reparación del daño y drogadicción, todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

PUBLICIDAD

En su veredicto, el jurado declaró probado por unanimidad que el acusado y la fallecida se conocieron en un centro de rehabilitación de drogodependencias de Jerez de la Frontera, de forma que, a la fecha de ocurrir los hechos, mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año "sin que existiera convivencia ni descendencia entre ellos ni proyecto de futuro", viéndose los fines de semana.

Así, el día 7 de enero de 2023, el acusado, la víctima y un amigo de ésta estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes desde las 20,00 horas hasta las 2,30 horas, cuando regresaron a la casa del condenado ubicada en la localidad de El Puerto, donde éste recriminó al amigo de la víctima que le hubiese quitado cocaína, a consecuencia de lo cual se inició una discusión entre el acusado y su pareja que provocó que el otro varón abandonara el domicilio.

PUBLICIDAD

La sentencia de la Audiencia de Cádiz recoge que, a continuación, estando la víctima sentada en el sofá, el acusado, "movido por el ánimo de acabar con su vida" y utilizando un revólver "que poseía sin licencia", disparó "a sangre fría" en la cabeza de la víctima, que falleció, tras lo que llamó al amigo de ésta diciéndole "llama a la Policía".

El condenado "perpetró el ataque letal descrito de forma sorpresiva y repentina, encontrándose" la mujer "sin ninguna posibilidad de respuesta o defensa, al haber realizado el disparo a cañón tocante, en contacto directo con la región frontal del cráneo de la víctima, en dirección descendente, asegurándose así la producción de la muerte y en una zona completamente vital, como si de una ejecución se tratara", recoge la sentencia.

Con posterioridad a estos hechos, el encausado fue detenido por otros hechos posteriores en un edificio de El Puerto portando el revólver, hechos por los que se sigue otro procedimiento judicial, precisa la sentencia de la Audiencia, que relata que, en los calabozos y estando detenido por estos otros hechos, el acusado "exclamó de forma espontánea y reiterada 'por favor, pegarme un tiro, por favor, he matado a la mujer de mi vida'", preguntándole los agentes por el lugar.

De este modo, el acusado facilitó a los agentes la dirección y las llaves de la vivienda para que la Policía pudiera acceder a la misma. Una vez acudieron a la misma, los agentes hallaron el cadáver de la fallecida en el sofá.

En su declaración en el juicio, el condenado reconoció haber disparado con su revólver a la víctima, "mostrando arrepentimiento y solicitando el perdón", mientras que, con intención de reparar o disminuir los perjuicios causados, puso a disposición de los perjudicados todo su patrimonio y además ha vendido su casa, consignando en el mes de septiembre de 2025 la cantidad de 176.000 euros a disposición de la acusación particular, a lo que se suma que venía sufriendo un trastorno por drogadicción que le llevaba a una situación que no podía controlar.

La acusación particular recurrió ante el TSJA alegando, entre otros motivos, la no concurrencia de las atenuantes de drogodependencia, confesión y reparación del daño, y la concurrencia de las agravantes de parentesco y de género, entre otros motivos.

El TSJA rechaza todas las alegaciones realizadas por la acusación particular y, en el caso de la agravante de parentesco, argumenta que "es claro que había relación sentimental, y así se ha declarado probado, pero no basta con eso para colmar el supuesto fáctico de la agravante de parentesco, que es un estado civil, y si bien situaciones no formalizadas pueden ser equiparables, no lo es cuando no concurre una vocación de permanencia, con mayor o menor intensidad".

"Al margen de lo expuesto, al tratarse de la introducción de una circunstancia agravante no apreciada por la sentencia de instancia, no es admisible forzar una nueva valoración de la prueba, aludiendo a elementos como sus manifestaciones ante la Policía al confesar o a las testificalespues tales pruebas fueron practicadas ante el Jurado, quien llegó a esa conclusión de no existir estabilidad ni proyecto de futuro en la relación", subraya el TSJA.

Respecto a la agravante de género solicitada por la acusación, la Sala de lo Civil y Penal asevera que "la hojarasca argumental del motivo es completamente ineficaz, pues orilla e ignora algo tan elemental como que la apreciación de la postulada agravante requiere la acreditación de la concurrencia de un motivo discriminatorio que no ha sido apreciado, sino descartado, por el Jurado, siendo así que en segunda instancia no cabe modificar los hechos (ni objetivos ni subjetivos) en perjuicio del reo a fin de obtener una agravación de la pena".

La acusación particular también esgrimió en su recurso infracción de ley en la determinación de la pena, motivo al que se adhirió la Fiscalía, pero el TSJA también lo rechaza, señalando que "es cierto que en el fundamento de derecho séptimo de la sentencia, en el que se concreta la pena, se ofrecen razones y circunstancias que más bien resultan de signo agravatorio, como la dinámica comisiva (disparo con cañón tocante en el cráneo), la comisión del hecho dentro de la vivienda, el desamparo en que quedan dos hijos menores de la víctima, y los antecedentes penales por violencia de género, lo que, en una lectura superficial, parecería ser la fundamentación de una imposición de la pena dentro de la mitad superior de la inferior en grado".

No obstante, "una lectura atenta de la sentencia, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que determinan la concreción de la pena, despeja cualquier duda sobre la proporcionalidad y adecuación de la pena impuesta", pone de manifiesto el TSJA.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al Gobierno y al PSOE

La imputación de la directora general se produjo tras un informe de UCO, que documentó tres reuniones presenciales entre González y la exmilitante socialista Leire Díez, a quien sitúan como coordinadora de la presunta trama

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al Gobierno y al PSOE

Precio de la luz en España este 17 de julio

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Precio de la luz en España este 17 de julio

Alberto Ramírez, psicólogo: “Estas frases pueden hacer muchísimo daño a las personas con ansiedad o depresión”

Pese a que se realizan con buena intención, pueden provocar culpa o sensación de incomprensión

Alberto Ramírez, psicólogo: “Estas frases pueden hacer muchísimo daño a las personas con ansiedad o depresión”

Carles Puigdemont celebra el aval del TJUE a la amnistía: “Quien piense que esto nos hará renunciar se equivoca mucho”

El expresident ha valorado en una publicación en sus redes sociales el resultado judicial de la Ley de Amnistía

Carles Puigdemont celebra el aval del TJUE a la amnistía: “Quien piense que esto nos hará renunciar se equivoca mucho”

El gran susto de Sofía Ellar en pleno embarazo: hospitalizada por riesgo de parto prematuro tras sufrir contracciones sin darse cuenta

La cantante ha tenido que cancelar sus próximos conciertos después de que su ginecóloga decidiera ingresarla de urgencia

El gran susto de Sofía Ellar en pleno embarazo: hospitalizada por riesgo de parto prematuro tras sufrir contracciones sin darse cuenta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

ECONOMÍA

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

DEPORTES

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española