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Sanidad refuerza la vigilancia ante las gripes de origen animal con un plan estatal

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Madrid, 16 jul (EFE).- La Comisión de Salud Pública ha aprobado el Plan Estatal frente a las infecciones por virus de la gripe de origen zoonótico, un documento que refuerza la prevención, la vigilancia y la respuesta coordinada ante los virus que circulan en animales y pueden transmitirse a las personas.

El nuevo plan llega después de que en el último año se hayan detectado en España más de 150 focos de gripe aviar, la mayoría en aves silvestres, aunque también se han registrado focos en aves de corral que han obligado al sacrificio de miles de animales. No obstante, pese a ese aumento de la circulación del virus entre las aves, no se ha registrado en el país hasta la fecha ningún caso humano de gripe aviar.

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En el caso de la gripe de origen porcino, desde 2009 se han identificado en España tres casos humanos de infección.

Sanidad cree que aunque la transmisión de estos virus a las personas continúa siendo poco frecuente y suele producirse tras el contacto directo con animales infectados o entornos contaminados, su capacidad de mutación hace necesario mantener una vigilancia permanente, especialmente tras el aumento de detecciones en distintas especies de mamíferos.

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Por eso, el plan, elaborado bajo el enfoque integral de "Una sola salud", fija un marco común para actuar entre los ámbitos de la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente para mejorar así la coordinación entre administraciones y poder facilitar una respuesta temprana ante posibles riesgos.

El documento organiza la respuesta en cuatro escenarios de riesgo, desde una situación sin infecciones detectadas hasta la aparición de casos humanos. Los dos escenarios intermedios contemplan la detección de focos en animales silvestres, cautivos o domésticos.

En el último escenario se diferencia entre infecciones humanas asociadas al contacto con animales y aquellas en las que pueda existir una transmisión limitada entre personas.

Los distintos escenarios podrán coexistir en un mismo territorio y serán las comunidades autónomas las que evalúen el riesgo y determinen las medidas a aplicar.

El plan prevé la creación de un Comité Estatal Permanente de Coordinación y Seguimiento, presidido por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), para revisar las medidas de preparación y respuesta y promover protocolos comunes, y recomienda a las comunidades autónomas constituir órganos equivalentes.

En el ámbito de la salud laboral, las actuaciones se centran especialmente en los trabajadores con mayor riesgo de exposición, como personal de explotaciones ganaderas, veterinarios, agentes medioambientales o trabajadores de zoológicos.

Las empresas deberán evaluar los riesgos, proporcionar equipos de protección y garantizar la vigilancia sanitaria, y cuando sea necesario podrán indicarse pruebas PCR, tratamientos antivirales preventivos o vacunación frente a virus zoonóticos.

Además, se mantiene la recomendación de vacunación contra la gripe estacional para quienes trabajan en contacto directo con animales.

En el ámbito animal, se refuerza la vigilancia en aves silvestres, aves domésticas y mamíferos, así como el análisis genómico de los virus para detectar cambios que puedan favorecer su transmisión.

También prevé medidas de bioseguridad, control de movimientos, confinamiento y, cuando proceda, vacunación en explotaciones afectadas. En parques y espacios urbanos se establecerán protocolos para retirar animales enfermos o muertos e informar a la población para que no los manipule y comunique su presencia a las autoridades.

El plan incorpora, además, una estrategia específica de comunicación de riesgos para combatir la desinformación, con un grupo interinstitucional, campañas informativas, seguimiento de medios y redes sociales y, en los escenarios de mayor riesgo, la designación de un portavoz oficial, actualizaciones diarias y una línea telefónica de atención a la ciudadanía. EFE

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