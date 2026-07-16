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¿Qué pasará con Almaraz? El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear abre vía de prórroga

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Madrid, 16 jul (EFE).- ¿Qué pasará ahora con Almaraz? El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno hoy al dictamen técnico no vinculante para prorrogar el funcionamiento de dicha central hasta junio de 2030, un paso que deja en manos del Gobierno la decisión final sobre si la planta podrá seguir operando o no con dicho horizonte y que puede condicionar el futuro energético del país.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha emitido un informe favorable, con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Almaraz (Cáceres), que aplica a ambas unidades.

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La decisión adoptada "se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación", según el organismo regulador.

El calendario vigente contempla el cese de explotación del reactor I de la central de Almaraz, ubicada en Cáceres, en noviembre de 2027 y del reactor II en octubre de 2028. La solicitud de prorrogar su funcionamiento fue presentada por sus propietarios (Iberdrola posee el 53 por ciento, Endesa el 36 por ciento y Naturgy el 11 por ciento).

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El Gobierno dispone de un plazo de unos dos meses para conceder o denegar la ampliación de vida útil de la central; si transcurrido el mismo no se hubiera autorizado la continuidad, las empresas propietarias deberán solicitar formalmente el cierre de la planta.

Aunque su pronunciamiento es determinante desde el punto de vista técnico, el Consejo de Seguridad Nuclear no decide sobre la continuidad de la central, sino el Gobierno.

El CSN evalúa si la instalación reúne las condiciones de seguridad necesarias para seguir funcionando, pero la decisión sobre el futuro de la central recae sobre el Gobierno, responsable de dar el visto bueno o no a la renovación de la autorización de explotación.

Tras el pronunciamiento del CSN, el expediente vuelve al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deberá resolver si concede la renovación de la autorización de explotación.

De hecho, fuentes del Ministerio han avanzado que el Miteco está a la espera de recibir el preceptivo informe del CSN sobre la solicitud para renovar la autorización hasta el 8 de junio de 2030.

Siguiendo el procedimiento establecido, el Miteco "estudiará el informe del CSN y toda la documentación que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central".

 Aunque el informe favorable del Consejo constituye un requisito imprescindible, el Ejecutivo no está jurídicamente obligado a autorizar la prórroga.

La central extremeña, integrada por dos reactores, es una de las que más electricidad produce en el país, aproximadamente el 7 por ciento del total en España y aporta unos 3.000 empleos directos e indirectos.

La decisión sobre Almaraz será observada con atención por el resto del sector nuclear, ya que podría influir en futuras solicitudes de renovación de otras centrales cuyo cierre también está previsto durante la próxima década, aunque cada autorización deberá evaluarse de forma independiente.

El futuro de Almaraz trasciende el ámbito técnico. Mientras sus propietarios y diversos sectores consideran que prolongar su funcionamiento contribuiría a garantizar el suministro eléctrico y a reducir las emisiones de CO2, otros defienden mantener el calendario de cierre pactado y acelerar la sustitución de la generación nuclear por energías renovables.

Aunque la energía nuclear solo representa poco más del 5 por ciento de la potencia instalada, aporta cerca casi el 20 por ciento de la electricidad en España, con una producción estable.

Sus defensores argumentan que la nuclear produce electricidad sin apenas emisiones de CO2 por lo que puede ayudar a la descarbonización global frente a la crisis climática y asimismo produce energía 24 horas independientemente de si hay sol o viento en contraposición a las renovables.

Por el contrario los detractores advierten del peligro en caso de accidente cuyas consecuencias resultan devastadoras y del problema de los residuos radiactivos por su impacto durante miles de años. EFE

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