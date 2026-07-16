Espana agencias

Puente critica que "casualmete" salga que habrá jurado popular contra Begoña Gómez tras avalar el TJUE la amnistía

Guardar
Google icon
Imagen 5QBSIQE7ZJFXBCB32KHFYTJCCU

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que, justo el mismo día que el TJUE ha avalado la Ley de Amnístia, la Audiencia Provincial de Madrid haya anunciado que mantendrá a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el juicio con jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

"¿Lo veis niños?. Son todo casualidades", ha expuesto el titular de Transportes en un mensaje en la red social 'X'. En este sentido, Puente ha señalado ironicamente que es una decisión tomada "casualmente" para que la opinión pública no se centre en el fallo de Estrasburgo y se "desvie de lo importante".

PUBLICIDAD

"La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante", ha apostillado.

LEVANTA MEDIDAS CAUTELARES CONTRA GÓMEZ, PERO HABRÁ JURADO POPULAR

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado este jueves el alzamiento de las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que supone anular la retirada del pasaporte, suspender la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, si bien ha confirmado la decisión del instructor de que sea juzgada por un jurado popular.

PUBLICIDAD

En un auto, el tribunal madrileño ha ordenado mantener el juicio con jurado contra la esposa de Sánchez, aunque únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, dos menos de los que el juez le acusa.

SOBRE LA LEY DE AMNISTÍA: LA NORMA NO CHOCA CON EL DERECHO DE LA UE

Por otro lado, esta mañana la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

La Justicia europea responde así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE; dos asuntos respecto a los que el Abogado General en su dictamen no vinculante de noviembre descartó una "autoamnistía" ni que afectara a intereses financieros de la UE.

Según los fallos leídos en Luxemburgo por el presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, el tribunal concluye que el Derecho de la Unión "no se opone" a la Ley de Amnistía y apunta que la norma tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

El Tribunal de Girona ha ordenado la inscripción del padre biológico en el registro civil tras interpretar la negativa materna como una confesión tácita

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

La imputación de la directora general se produjo tras un informe de UCO, que documentó tres reuniones presenciales entre González y la exmilitante socialista Leire Díez, a quien sitúan como coordinadora de la presunta trama

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Precio de la luz en España este 17 de julio

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Precio de la luz en España este 17 de julio

Alberto Ramírez, psicólogo: “Estas frases pueden hacer muchísimo daño a las personas con ansiedad o depresión”

Pese a que se realizan con buena intención, pueden provocar culpa o sensación de incomprensión

Alberto Ramírez, psicólogo: “Estas frases pueden hacer muchísimo daño a las personas con ansiedad o depresión”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

ECONOMÍA

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

DEPORTES

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española