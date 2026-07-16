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Liga de Quito anuncia la salida del técnico brasileño Tiago Nunes

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Guayaquil (Ecuador), 16 jul (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció este jueves la salida del técnico brasileño Tiago Nunes, un día después de la derrota por 1-0 ante Universidad Católica, resultado que agravó la crisis deportiva del equipo, que encadenó tres partidos sin ganar, y aumentó la presión sobre el entrenador.

"El profesor Tiago Nunes no continuará al frente de la dirección técnica del primer plantel profesional", señaló el club en un comunicado, en el que agradeció al brasileño y a su cuerpo técnico "por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrados durante su permanencia en nuestra institución".

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Liga añadió que "de manera oportuna" informará sobre la conducción técnica del primer equipo.

Una fuente del club informó a EFE que el exdelantero y actual entrenador ecuatoriano Patricio Hurtado "quedará al frente del equipo hasta que los directivos contraten al nuevo director técnico".

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Nunes llegó a Liga en junio de 2025 en sustitución del argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, quien también dejó el cargo por los malos resultados.

Bajo la dirección del brasileño, Liga disputó 19 partidos en la Liga Pro 2026, con un balance de ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas. El equipo marcó 19 goles, recibió 15 y está sexto con 28 puntos, a 15 del líder Independiente del Valle.

El discreto rendimiento del equipo y la distancia respecto a los primeros puestos provocaron un creciente descontento entre los aficionados, que en las últimas jornadas intensificaron sus reclamos contra Nunes.

Las protestas alcanzaron su punto más álgido tras el empate sin goles con Libertad, uno de los colistas del torneo, el pasado 12 de julio, y se repitieron este miércoles después de la derrota ante Universidad Católica.

Liga de Quito deberá enfrentar en agosto al Mirassol brasileño por los octavos de final de la Copa Libertadores. EFE

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