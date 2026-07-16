La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas halladas en dos naves heredadas en Badajoz

Don Benito (Badajoz), 16 jul (EFE).- La Guardia Civil ha destruido 33 toneladas de armas inutilizadas y material reglamentado que una familia encontró en dos naves industriales que acababa de heredar en Quintana de la Serena (Badajoz).

El arsenal estaba compuesto por 2.416 fusiles de asalto Cetme, 737 ametralladoras, 63 subfusiles MP-28 conocidos como ‘Naranjeros’, 11.069 granadas de mortero, cuatro fusiles tipo Mauser y un elevado número de cargadores, según ha informado este jueves el instituto armado en una nota de prensa.

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La operación comenzó después de que los herederos alertaran de la existencia de un número indeterminado de armas y artefactos explosivos almacenados en las instalaciones.

Agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Badajoz supervisaron el recuento, la catalogación y la carga del material en un vehículo articulado de gran tonelaje.

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Las armas fueron trasladadas hasta una empresa especializada de Jerez de los Caballeros (Badajoz), donde fueron destruidas, fundidas y reducidas a unos 33.000 kilos de chatarra.

Durante la inspección, los agentes localizaron también 540 bayonetas aptas para el coleccionismo histórico, que fueron entregadas a una armería autorizada.

Las partidas de munición fueron remitidas al Área de Industria de la Delegación del Gobierno en Extremadura para proceder posteriormente a su eliminación segura. EFE

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