Inversión de 280 millones para tratar hasta 26 millones de litros de agua al día en Doñana

Sevilla, 16 jul (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) está invirtiendo casi 280 millones de euros en una decena de actuaciones que permitirán tratar hasta 26 millones de litros de aguas residuales al día en el entorno del espacio natural de Doñana.

Así lo ha destacado la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Laura Martín Murillo, este jueves durante una visita a las obras de la nueva Estación Depuradora de Aguas en Isla Mayor (Sevilla), encuadrada en el Marco de Actuaciones para Doñana.

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En palabras de la responsable ministerial, “el Gobierno de España está blindando la calidad de las aguas superficiales en todo el entorno de Doñana para salvaguardarlo ambientalmente ante posibles vertidos de aguas residuales, pero también mejorando la gestión y el tratamiento de aguas de una zona en expansión que vive un aumento importante de habitantes y usos productivos”.

Este esfuerzo sin precedentes, ha subrayado Martín Murillo, se concreta en “la inversión cercana a los 280 millones de euros para acometer una decena de actuaciones de ampliación o construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) en Burguillos, Escacena del Campo, Gerena, Guillena, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Matalascañas, Mazagón, Sanlúcar de Barrameda y la ejecución del colector de Sevilla, respectivamente”.

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Estas actuaciones, todas contempladas en el Marco de Actuaciones para Doñana, una vez estén en funcionamiento, depurarán cerca de 14 millones de litros de agua residual al día antes de ser vertidos al medio natural, una cifra que ascenderá hasta los 26 millones de litros diarios durante el verano, lo que equivale a tratar las aguas residuales de una población de más de 150.000 habitantes.

Estos proyectos tendrán un impacto especialmente relevante en Isla Mayor, cuya EDAR entrará en servicio a finales de año, Gerena y Burguillos, tres localidades donde las nuevas infraestructuras permitirán implantar, por primera vez, un tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de su vertido a la red hidrológica, con el valor añadido de la mejora de estos servicios para su población.

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La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, ha explicado que en septiembre de 2021 se firmó un convenio con Aljarafesa para hacer posible la financiación y ejecución de la actuación, contando además con el apoyo de fondos europeos FEDER.

Asimismo, ha indicado que la nueva EDAR se pondrá en funcionamiento en unos meses y ha destacado el grado de avance del resto de las actuaciones relacionadas con la construcción o ampliación de depuradoras impulsadas por la CHG en el entorno de Doñana.

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“Además, se está trabajando intensamente en otras líneas de trabajo incluidas en el Marco de Actuaciones para Doñana relacionadas con la gobernanza, la mejora del conocimiento, restauración hídrica, etc, en consonancia con el firme compromiso del organismo de cuenca con el territorio y la protección del espacio natural de Doñana”, ha añadido. EFE

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