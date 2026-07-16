Espana agencias

Inversión de 280 millones para tratar hasta 26 millones de litros de agua al día en Doñana

Guardar
Google icon

Sevilla, 16 jul (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) está invirtiendo casi 280 millones de euros en una decena de actuaciones que permitirán tratar hasta 26 millones de litros de aguas residuales al día en el entorno del espacio natural de Doñana.

Así lo ha destacado la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Laura Martín Murillo, este jueves durante una visita a las obras de la nueva Estación Depuradora de Aguas en Isla Mayor (Sevilla), encuadrada en el Marco de Actuaciones para Doñana.

PUBLICIDAD

En palabras de la responsable ministerial, “el Gobierno de España está blindando la calidad de las aguas superficiales en todo el entorno de Doñana para salvaguardarlo ambientalmente ante posibles vertidos de aguas residuales, pero también mejorando la gestión y el tratamiento de aguas de una zona en expansión que vive un aumento importante de habitantes y usos productivos”.

Este esfuerzo sin precedentes, ha subrayado Martín Murillo, se concreta en “la inversión cercana a los 280 millones de euros para acometer una decena de actuaciones de ampliación o construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) en Burguillos, Escacena del Campo, Gerena, Guillena, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Matalascañas, Mazagón, Sanlúcar de Barrameda y la ejecución del colector de Sevilla, respectivamente”.

PUBLICIDAD

Estas actuaciones, todas contempladas en el Marco de Actuaciones para Doñana, una vez estén en funcionamiento, depurarán cerca de 14 millones de litros de agua residual al día antes de ser vertidos al medio natural, una cifra que ascenderá hasta los 26 millones de litros diarios durante el verano, lo que equivale a tratar las aguas residuales de una población de más de 150.000 habitantes.

Estos proyectos tendrán un impacto especialmente relevante en Isla Mayor, cuya EDAR entrará en servicio a finales de año, Gerena y Burguillos, tres localidades donde las nuevas infraestructuras permitirán implantar, por primera vez, un tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de su vertido a la red hidrológica, con el valor añadido de la mejora de estos servicios para su población.

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, ha explicado que en septiembre de 2021 se firmó un convenio con Aljarafesa para hacer posible la financiación y ejecución de la actuación, contando además con el apoyo de fondos europeos FEDER.

Asimismo, ha indicado que la nueva EDAR se pondrá en funcionamiento en unos meses y ha destacado el grado de avance del resto de las actuaciones relacionadas con la construcción o ampliación de depuradoras impulsadas por la CHG en el entorno de Doñana.

“Además, se está trabajando intensamente en otras líneas de trabajo incluidas en el Marco de Actuaciones para Doñana relacionadas con la gobernanza, la mejora del conocimiento, restauración hídrica, etc, en consonancia con el firme compromiso del organismo de cuenca con el territorio y la protección del espacio natural de Doñana”, ha añadido. EFE

lra/pst/jlm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

En total, el arsenal incluía 2.416 fusiles de asalto Cetme, 737 ametralladoras, 63 subfusiles “Naranjeros” MP-28, 11.069 granadas de mortero o 4 fusiles tipo Mauser

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

El Tribunal de Girona ha ordenado la inscripción del padre biológico en el registro civil tras interpretar la negativa materna como una confesión tácita

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

La imputación de la directora general se produjo tras un informe de UCO, que documentó tres reuniones presenciales entre González y la exmilitante socialista Leire Díez, a quien sitúan como coordinadora de la presunta trama

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Precio de la luz en España este 17 de julio

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Precio de la luz en España este 17 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

ECONOMÍA

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

DEPORTES

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española