Espana agencias

Incógnitas políticas y efectos colaterales de un retorno de Puigdemont aún sin fecha

Guardar
Google icon

Roger Mateos

Barcelona, 16 jul (EFE).- Conocida la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala la ley de amnistía, son todavía muchas las incógnitas políticas en torno a un eventual retorno a Cataluña del expresident y líder de JxCat, Carles Puigdemont, y los efectos colaterales que eso comportaría.

PUBLICIDAD

La primera duda es si los tribunales españoles aplicarán la amnistía a Puigdemont y le permitirán regresar tras casi nueve años residiendo en Bélgica, sin contar su retorno fugaz el 8 de agosto de 2024 para intentar asistir a la investidura de Salvador Illa.

Si consigue garantías judiciales para volver a España, la incógnita será cuándo se producirá su retorno, unos tempos que condicionarán el contexto político en un año electoral como 2027.

PUBLICIDAD

Fuentes de JxCat consultadas por EFE muestran "máxima cautela" con respecto a los plazos de un posible retorno, teniendo en cuenta que la decisión dependerá, primero, del Tribunal Constitucional (TC), que podría resolver en septiembre u octubre los recursos que tiene entre manos y, si avala amnistiar a Puigdemont, la última palabra corresponderá al Tribunal Supremo, que podría dar por archivado el caso y levantar las órdenes de detención contra el expresident.

Para el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, el aval del TJUE es tan "rotundo" que no deja margen al TC y al Supremo para hacer otra cosa que no sea aplicar cuanto antes la amnistía y, por eso, no prevé pedir medidas cautelares para levantar la orden de detención.

Sin embargo, aún suponiendo que obtuviese inmediatamente luz verde judicial para cruzar la frontera, Puigdemont no contempla regresar de forma inminente, sino que planificaría ese paso con calma: "Quiere hacer las cosas bien", señalan fuentes de su entorno.

Mientras no sea posible un regreso con garantías, no se plantea volver; si llega una resolución que lo ampare, "habrá que fijar una fecha y hacerlo como Dios manda", añaden esas mismas fuentes, que sitúan un posible retorno no antes de las vacaciones de verano.

El primer escaño de la bancada de Junts en el hemiciclo del Parlament lleva toda la legislatura vacío, solo ocupado en los días de pleno por un lazo amarillo: es la manera que tiene el partido de denunciar el "exilio" de su líder, que mantiene el acta de diputado sin poder participar en los debates, aunque sí delega su voto.

Una de las primeras decisiones a tomar si regresa será si coge el timón del grupo parlamentario -que hoy preside Mònica Sales, aunque sin querer asumir las prerrogativas asociadas a la figura de jefa de la oposición- o bien renuncia a su escaño, como en 2024 prometió él mismo si no podía recuperar la presidencia de la Generalitat.

Puigdemont ha ido reduciendo al mínimo sus apariciones públicas, y voces internas consultadas por EFE admiten que ese "vacío" no ayuda a la proyección comunicativa del partido, en plena caída de Junts en las encuestas mientras Aliança Catalana se dispara.

En Junts hay quien da por hecho que Puigdemont querrá recorrer todos los puntos de Cataluña para calibrar fuerzas y ver si hay margen para continuar liderando el proyecto o el termómetro está tan frío que aconseja ceder las riendas a algún sucesor.

Junts recrimina a los socialistas que no hagan más para que los tribunales españoles dejen de bloquear la "aplicación integral" de la amnistía y sospechan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere esquivar el "marrón" de un retorno de Puigdemont.

Oficialmente, las relaciones entre JxCat y el PSOE están rotas desde el pasado otoño, pero los siete votos del grupo que encabeza Miriam Nogueras en el Congreso siguen siendo claves para dar aire o castigar -según el momento- al Gobierno de Sánchez y podrían ser cruciales -si quisieran- para impulsar una moción de censura.

En junio, en la Reunión del Cercle d'Economia, Sánchez celebró, como un efecto positivo de la amnistía, el hecho de que el PP haga un "reconocimiento explícito" de Junts como posible socio de una moción de censura y deseó que "en un futuro la derecha española se pueda reencontrar con la derecha catalana".

Desde ERC, Gabriel Rufián vaticinó que Alberto Núñez Feijóo "no derogará" la ley de amnistía y el PP acabará gobernando "de la mano de Junts".

Feijóo, el pasado 27 de junio, se mostró partidario de "pasar página" y de que Cataluña "vuelva a ser decisiva para el futuro de España", pero las relaciones entre el PP y un Junts aún liderado por Puigdemont todavía no se han normalizado plenamente. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

En total, el arsenal incluía 2.416 fusiles de asalto Cetme, 737 ametralladoras, 63 subfusiles “Naranjeros” MP-28, 11.069 granadas de mortero o 4 fusiles tipo Mauser

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

El Tribunal de Girona ha ordenado la inscripción del padre biológico en el registro civil tras interpretar la negativa materna como una confesión tácita

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

La imputación de la directora general se produjo tras un informe de UCO, que documentó tres reuniones presenciales entre González y la exmilitante socialista Leire Díez, a quien sitúan como coordinadora de la presunta trama

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Precio de la luz en España este 17 de julio

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Precio de la luz en España este 17 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

ECONOMÍA

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

DEPORTES

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española