Felipe VI entrega los reales despachos a 125 oficiales de la Armada en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra)

Felipe VI ha presidido este jueves en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) el acto de entrega de reales despachos de empleo a un total de 125 alumnos, que ya son alféreces de navío y tenientes de la Armada.

El Rey ha llegado al patio de armas de la Escuela a las 12.00 horas, en una jornada nublada, donde ha sido recibido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

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A continuación, ha saludado al almirante general jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, y al capitán de navío comandante director de la Escuela Naval Militar, Tomás Clavijo Rey-Stolle.

Tras recibir honores de ordenanza, Felipe VI ha pasado revista al batallón de alumnos que rendía honores, y ha saludado a las autoridades civiles y militares presentes antes de dirigirse a la Tribuna Real, desde donde ha presidido la ceremonia.

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El acto ha comenzado con el traslado de la bandera a la derecha de la presidencia y con una oración de acción de gracias a cargo del arzobispo castrense de España, Juan Antonio Aznárez Cobo.

Seguidamente, los alumnos formados en la explanada han interpretado la Salve Marinera, en homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de quienes dedican su vida a la mar y cuya festividad se conmemora cada 16 de julio.

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Durante la ceremonia, el Rey ha entregado los reales despachos a los oficiales que obtuvieron el número uno de sus respectivas promociones y les ha impuesto la Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco. Posteriormente, ha hecho entrega de los despachos al resto de los nuevos oficiales.

En concreto, han sido distinguidos como números uno cuatro hombres y dos mujeres: Lucas Rodríguez Castillo, Javier Placer Martínez, José María Martín Calvo, Laura Llinares Crespo, Francisco Javier Vega Arance y Consuelo Ponce Torti.

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Por su parte, el AJEMA ha otorgado los reales despachos a dos alumnos extranjeros, procedentes de Perú y Tailandia. Asimismo, el presidente de la Xunta ha entregado un sable al alférez de navío Lucas Rodríguez Castillo, número uno de la promoción del cuerpo general de la escala de oficiales.

"VALIENTES Y GENEROSOS"

Posteriormente, el comandante director se ha dirigido a los ya oficiales de la Armada, a quienes ha recordado su paso por la Escuela Naval. "El cambio que se obró en vosotros ha sido muy significativo y debéis estar orgullosos", ha afirmado.

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"Estos jóvenes pusieron en juego su libertad para adquirir pública y voluntariamente un compromiso que les vincula de por vida a su patria", ha incidido el comandante.

"Ahora empieza realmente todo", ha señalado a continuación, antes de definir a los nuevos oficiales como "valientes y generosos" y aconsejarles que sean siempre "muy auténticos".

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Tras la alocución del comandante director, los presentes han rendido homenaje a quienes dieron su vida por España mediante la deposición de una corona de laureles y el acto ha finalizado con la entonación, por parte del batallón, del himno de la Armada.

125 ALUMNOS EGRESADOS

En total se han graduado 125 alumnos --109 son hombres y 16 son mujeres--, de los cuales 92 lo han hecho por ingreso directo y 33 por promoción. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha destacado que la edad media es de 25,4 años, la mínima de 21 y la máxima de 41.

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Del total, han acabado sus estudios 74 oficiales del cuerpo general, 21 del cuerpo de infantería, 17 del cuerpo de intendencia, dos del cuerpo de intendencia de la escala MILCOM, cinco del cuerpo de ingenieros y seis de la escala técnica del cuerpo de ingenieros.

Al acto, que ha contado con 3.400 invitados, sin incluir a las autoridades, han asistido también el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo; y, entre otros, la alcaldesa de Marín, María Ramallo.

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AUSENCIA DEL JUAN SEBASTIÁN DE EL CANO

Este año el acto también ha estado marcado por la ausencia del buque escuela Juan Sebastián de Elcano que, tras realizar su 98º Crucero de Instrucción y participar en los actos con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, navega rumbo a Cádiz.

De esta forma, está previsto que llegue el 31 de julio a la Base Naval de La Carraca, ubicada en San Fernando, donde tiene su puerto base y no hará parada en Marín.