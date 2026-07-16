El Villarreal de Iñigo Pérez se estrena en Faro ante el Benifica

Vila-real (Castellón), 16 jul (EFE).- El Villarreal disputa este viernes en Portugal su primer partido de pretemporada en el estadio Algarve de Faro, un amistoso que supondrá el estreno del técnico Iñigo Pérez al frente del equipo 'groguet'.

El técnico navarro, tras dejar el Rayo Vallecano, ya lleva casi diez días entrenando a su nuevo equipo en la ciudad deportiva de Miralcamp.

A falta de un mes para que arranque la campaña, el club castellonense ha incorporado al lateral Carlos Romero, que regresa al Villarreal tras dos campañas cedido en el Espanyol.

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Tras este primer encuentro, el Villarreal continuará con los entrenamientos en su ciudad deportiva y el sábado 25 de julio disputará un segundo amistosos en Países Bajos contra el PSV Eindhoven.

El encuentro será el primero de los siete que tiene previstos el Villarreal para preparar una temporada en la que debutará en el campo del Racing de Santander. EFE

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