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El Foro Nuclear valora positivamente el informe del CSN que avala la prórroga de Almaraz

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Madrid, 16 jul (EFE).- El Foro Nuclear valora positivamente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha dado este jueves el visto bueno al dictamen técnico para la ampliación del funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030.

En un comunicado, el Foro Nuclear (fundado en 1962) señala que la evaluación del CSN reconoce "la excelencia operativa de la central", las inversiones realizadas para su adecuación y el compromiso de sus profesionales, y constituye "un elemento clave" para que el Gobierno autorice su funcionamiento hasta 2030.

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El Foro Nuclear, que reúne a más de 50 empresas relacionadas con centrales eléctricas, ingenierías y empresas de servicios, califica la decisión de "criterio riguroso e independiente" y consideran que "debe constituir un elemento esencial" en la decisión que corresponde ahora adoptar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Afirman que la valoración del CSN "es coherente" con el sólido historial operativo de la central, que, sostienen, ha tenido la revisión periódica de seguridad vigente y reconocimiento internacional.

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En 2025, aseguran, Almaraz revalidó la máxima calificación otorgada por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés), situándose así entre las centrales nucleares "mejor valoradas del mundo por seguridad, fiabilidad y excelencia operativa".

En su opinión, la operación de Almaraz en los próximos años seguirá contribuyendo a reforzar la seguridad de suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y el cumplimiento de los objetivos climáticos.

Apuntan que su producción eléctrica "firme, gestionable y libre de emisiones" a la atmósfera resulta "especialmente relevante" en un contexto de creciente electrificación, de mayor integración de energías renovables y ante la necesidad de autonomía energética.

Desde la agrupación empresarial nuclear aseguran que confían en que la decisión final por parte del Ministerio "reconozca el valor estratégico, social y territorial de Almaraz": una instalación, sostienen, que es "segura y fiable" que aporta estabilidad, competitividad y descarbonización.

Asimismo, subrayan, la central de Almaraz "sostiene empleo de calidad, actividad económica y cohesión territorial en Extremadura".

Su generación firme y síncrona, subrayan, "refuerza" la estabilidad de la red, y su continuidad estaría alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea y con la tendencia de países como Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Francia, Suiza y Estados Unidos, donde centrales equivalentes, como North Anna (EE.UU.), cuentan con licencia para operar durante 80 años. EFE

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