El exlíder de Vox en Murcia ratifica su denuncia a ese partido por usurpación de su firma

Cartagena, 16 jul (EFE).- El exlíder provincial y exportavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, José Ángel Antelo, ha ratificado este jueves en los juzgados de Cartagena (Murcia) la denuncia presentada por la presunta falsificación de su firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad por parte de su antiguo grupo parlamentario.

Para Antelo, que actualmente es diputado no adscrito y portavoz del grupo Mixto, se trata de unos hechos “extraordinariamente graves” que “no tienen cabida en una democracia ni en una organización que aspire a gobernar”, según ha indicado en un comunicado.

PUBLICIDAD

Ha recordado que la denuncia tiene su origen en la utilización de su firma, sin su conocimiento ni autorización, para presentar un documento oficial mediante el que, paradójicamente, se solicitaba su propio cese como portavoz del grupo parlamentario Vox.

Los hechos denunciados se produjeron en el contexto de las discrepancias surgidas el pasado mes de marzo en Vox, que terminaron con el pase de Antelo al Grupo Mixto de la cámara autonómica junto con su compañera Virginia Martínez.

PUBLICIDAD

Antelo sostiene que “este tipo de decisiones no se toman de forma aislada”, pues “los trabajadores cumplen órdenes”, por lo que “quienes deben responder son quienes las dan”.

“La responsabilidad política no puede esconderse detrás de terceros”, ha advertido.

En este sentido, ha cargado contra la dirección de Vox por lo que considera unas prácticas “impropias de una organización democrática”. “Resulta preocupante que un partido que pretende gobernar España incurra en comportamientos que recuerdan a las peores prácticas del socialismo: saltarse la ley, vulnerar derechos y creer que todo vale para eliminar al discrepante”, ha reprochado.

PUBLICIDAD

Tras afirmar que lo ocurrido “parece una broma, pero desgraciadamente no lo es”, Antelo ha comentado que “utilizar la firma de una persona para que solicite su propio cese demuestra hasta dónde algunos están dispuestos a llegar”. EFE

cgv/jsm/ram