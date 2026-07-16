El desembarco en Kaunas de Valanciunas con el que sigue la estela de Sabonis

Pedro Martín López

Redacción Deportes, 16 jul (EFE).- El fichaje del lituano Jonas Valanciunas por el Zalgiris es una de las grandes noticias de la Euroliga de cara a la próxima campaña. Al igual que el gran Arvydas Sabonis, mito con el que llegaron a compararle en sus inicios, llega a Kaunas procedente de la NBA para un último gran servicio en su carrera.

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A sus 34 años y tras una dilatada experiencia en la liga estadounidense, el pívot (Utena, Lituania, 1992) debutará en la máxima competición europea con la camiseta del Zalgiris, cuna de varios de los mejores talentos del baloncesto lituano, y rival del Lietuvos Rytas, club de formación de Valanciunas tras iniciarse en el Perlas Vilnius.

Dotado de un físico imponente, con 2,11 metros de altura, fue elegido en el puesto 5 del 'Draft' de la NBA en 2011 por los Toronto Raptors.

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Un año antes, asombró al mundo del baloncesto al promediar 19,4 puntos y 13,4 rebotes por partido en el Eurobasket sub-18 celebrado en Lituania. Números que le valieron para ser el MVP y campeón con su selección.

En 2011, poco después de ser elegido en el 'Draft' volvió a ejercer su dominio en el Eurobasket sub-19 celebrado en Letonia, donde se fue hasta los 23 puntos y 13,9 rebotes para revalidar título de la categoría y el premio al MVP del torneo.

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Las esperanzas se dispararon y Lituania pareció por fin encontrar un heredero que continuase la estela del gran Arvydas, ya que, por aquel entonces, su hijo Domantas, actual jugador de los Sacramento Kings, todavía no había llegado al primer equipo del Unicaja de Málaga.

Sin embargo, el pívot no cuajó una carrera a la altura de las expectativas. Numerosos problemas físicos lastraron su rendimiento e hicieron de él un gran pívot de rotación en Toronto Raptos, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Washington Wizards, Sacramento Kings y Denver Nuggets, pero nunca el '5' dominante que en América esperaban.

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Al igual que Sabonis, que también jugó durante siete temporadas en la NBA, a través de dos etapas distintas, regaló sus dos últimos años a la afición del Zalgiris. Ya muy lastrado por sus problemas de rodilla y en el tendón de Aquiles, logró ser el MVP de la Euroliga en la temporada 2004, su penúltima como profesional.

Dos años son también los que ha firmado ahora Valanciunas, cuya tarea pasará por formar una de las parejas interiores más sólidas de la competición junto a una de las perlas del baloncesto lituano, Azuolas Tubelis.

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"Se habla mucho de que el apoyo de la afición europea y el ambiente en el pabellón son diferentes a los de la NBA. Creo que el baloncesto es baloncesto en todas partes, pero realmente quiero sentir ese espíritu y esa energía que se transmite por todo el pabellón. Aquí, probablemente en el primer partido de la Euroliga, esa experiencia será la mejor", declaró Valanciunas al club tras confirmarse el fichaje.

Los de Kaunas lograron un sorprendente quinto puesto en la Euroliga la temporada pasada, cayendo en las eliminatorias de cuartos de final por 3-1 ante el Fenerbahce turco.

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En su regreso como hijo pródigo y ya como uno de los suyos, Valanciunas tratará, esta vez sí, de encontrar su mejor versión en el baloncesto europeo y acercarse, si es que es posible, a lo que hizo la leyenda Arvydas Sabonis hace más de 20 años. EFE