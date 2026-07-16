El Consejo de Seguridad avala la prórroga de de la central nuclear de Almaraz hasta 2030

Madrid, 16 jul (EFE).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado este jueves el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030.

La decisión final está ahora en manos del Gobierno que será el responsable de decidir si la central seguirá operando o no más allá de los plazos establecidos, con el cierre de su primer reactor previsto para 2027, según el Consejo de Seguridad Nuclear . EFE

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