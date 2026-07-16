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El argentino Guido Baroli, nuevo director general del Zaragoza con la nueva propiedad

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Zaragoza, 16 jul (EFE).- La plataforma de inversión A.Gain, nuevo accionista mayoritario del Real Zaragoza tras hacerse con un 60 % del club, puso de largo este jueves en la capital aragonesa su proyecto para la entidad blanquilla, que tendrá al argentino Guido Baroli como director general.

En un acto celebrado en el Ibercaja Estadio, el consejero delegado de A.Gain, Bobby Aitkenhead, describió las líneas maestras de su plan para el club y presentó a Baroli, quien fue gerente general del Defensa y Justicia y jefe comercial de River Plate, ambos en su país, además de desarrollar una experiencia profesional en el área de marketing de la sección de baloncesto del Real Madrid.

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Baroli aseguró que llega a la capital aragonesa "con total compromiso y conciencia" del cargo que ocupa y del club, además de "con total respeto" a la historia, la identidad del Zaragoza y lo que representa.

"Venimos muy conscientes de la necesidad de acercar la institución a la identidad del club, de volver a las raíces", subrayó.

De hecho, avanzó que ese trabajo en la reconstrucción de la identidad del Real Zaragoza es "la línea principal" de trabajo que van a desarrollar y "lo primero que se va a notar".

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En su desembarco a orillas del Ebro, indicó que la propiedad se ha encontrado "con una capacidad de profesionales muy buena" en el club, aunque apostilló que "algunas cosas" tendrán los matices y la impronta de los nuevos accionistas mayoritarios.

"En líneas generales, estamos muy contentos con lo que nos encontramos", resumió Baroli, que consideró que "están todas las bases dadas para que el club tenga crecimiento".

Uno de los aspectos en los que se detuvo el director general es en la cantera, pues parte del proyecto "está trazado" a partir de ella, y en el estado de la Ciudad Deportiva, "donde evidentemente hay algo que hacer", aunque matizó que todavía no puede explicar cuándo ni cómo.

Aitkenhead aseguró que llega "con muchísimas ganas de juntos construir algo muy especial" y especificó que su plataforma está comprando la parte de la LLC americana, para a continuación hacer una ampliación de capital "de alrededor de 22 millones de euros", que llevará a que A.Gain se quede con cerca del 60 % del club, mientras que Juan Forcén y Jorge Mas tendrán el 40 % restante.

"Estamos realmente muy ilusionados con la oportunidad", subrayó sobre una adquisición que llega tras "muchos años de estudio" y que es el proyecto "más importante" de la plataforma de inversión fundada en 1995, integrada en el grupo IDC Network y que tiene un porcentaje mayoritario en el Deportivo Cali Colombiano y participaciones menores en el Atlético de Madrid, el Leeds United Football Club y el Racing de Santander.

Indicó que recalan en la ciudad con la ilusión de hacer algo diferente y "muy de largo plazo" para llevar al Zaragoza "de vuelta donde merece estar".

"Invertiremos en academia, invertiremos en juventud, construiremos a largo plazo, que es lo más importante, no tomamos atajos", destacó.

Sobre la llegada de A.Gain ahora, cuando el Zaragoza ha descendido a Primera RFEF, explicó que ya habían "tocado la puerta" del club con anterioridad sin éxito, pero que el momento del descenso les ha dado la "oportunidad" de llamar de nuevo "con mucha más fuerza y con un plan muy claro".

En ese proyecto, avanzó que habrá un cambio en la presidencia, con la intención de que sea aragonesa: "Estamos trabajando en ello". EFE

(foto)

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