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Dinniman asegura que gracias a la saga 'Carl el Mazmorrero' sus 'fans' leen otros libros

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Madrid, 16 jul (EFE).- El escritor estadounidense Matt Dinniman, autor de la saga de novelas 'Carl el Mazmorrero' y el mayor representante del género LitRPG, que combina ficción y videojuegos, reconoce que muchos de sus lectores, 'fans' de los videojuegos y poco dados a la lectura, le han dicho que "gracias a la serie leen otros libros".

En una rueda de prensa para presentar la quinta entrega de la saga 'La mascarada del carnicero', publicada por Nova, y la adaptación al cómic del primer volumen 'Carl el Mazmorrero', Dinniman afirma que "lo más fascinante" de este género es saber que "muchas personas que nunca habían leído un libro en su vida y que dedicaban sus días enteros a jugar a videojuegos, de un día para otro alguien les recomendó la serie y ahora se han convertido en lectores de la saga y de otros libros".

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El escritor, que visita España por primera vez como invitado principal del festival internacional de ciencia ficción, fantasía y terror 'Celsius 232', que se celebra en Avilés (Asturias), señala además que el género LitRPG le permite "engañar a los lectores con eficacia" ya que "bebe de mazmorras llenas de trampas y desafíos que hacen el relato de la historia más fácil".

No obstante, reconoce que esto es un "arma de doble filo" ya que es más difícil contar una historia desde el punto de vista humano.

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Dinniman, nacido en Gig Harbor (Washington, EE. UU.), antes de dedicarse a escribir se ganaba la vida asistiendo a exposiciones felinas y haciendo dibujos de gatos para sus dueños. Su revelación como escritor se produjo tras subir algunos relatos a una plataforma digital, con tan buena acogida que hoy tiene 14 millones de lectores, sus libros se publican en 29 idiomas y son un fenómeno superventas.

El autor explica que desde niño tenía la idea de crear una historia que se basara en un programa de juegos alienígenas. La saga trata de una invasión alienígena que reduce la civilización humana a escombros y transforma la Tierra en una gigantesca mazmorra repleta de trampas, monstruos y desafíos imposibles.

El protagonista, Carl, tiene 20 años, acaba de salir de una relación, es un antiguo miembro de la Guardia Costera y trabaja como electricista naval en Seattle.

Carl y la princesa Dónut, la sofisticada gata de su exnovia, se ven obligados a participar en una competición de supervivencia retransmitida para espectadores de toda la galaxia.

Sobre el secreto para ser un fenómemo superventas, Dinniman cree que esa gran comunidad que se creó tras la autopublicación en una plataforma digital "es la que propició ese boca a boca. Esa fue la clave para el éxito".

Dice que con su saga pasó algo parecido a la serie 'Perdidos', que a la gente le gustara más o menos "pero le encantaba hablar de ella".

Respecto a la adaptación de la saga a una serie de televisión por parte de Universal Studios y Peacock, Dinniman reconoce que se trata de un proyecto muy en los inicios pero de concretarse le gustaría ser parte del proceso de escritura.

Admite que es difícil adaptar algo que ha creado: "Especialmente cuando me pasé años sentado en ropa interior escribiendo estos libros, entonces soltar, sin lugar a dudas, es difícil".

El autor sí pone énfasis en que quiere que sus libros sean más accesibles y no atraigan solo a los 'gamers'; sobre sus próximos proyectos dice que está trabajando en el noveno libro de la saga.

Dinniman muestra interés por dedicarse en un futuro a escribir libros independientes, que no sean parte de series, y seguramente si escribe otra saga afirma: "Nunca me comprometeré a diez libros, es una cifra enorme". EFE

(Foto)

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