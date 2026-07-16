Condenado por cobrar el paro con una red de empresas ficticias que estafó miles de euros

Almería, 16 Jul (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a un hombre por un delito contra la Seguridad Social tras beneficiarse de una compleja trama fraudulenta diseñada para obtener prestaciones por desempleo de manera ilícita y así lograr el cobro de casi 5.000 euros tras simular una relación laboral con una de las múltiples empresas ficticias.

Según la sentencia dictada por la Sección Tercera, a la que ha tenido acceso EFE, dichas mercantiles eran creadas por un asesor fiscal, quien ya fue condenado previamente por la Audiencia de Almería por orquestar este fraude masivo.

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Los hechos se enmarcan en una red delictiva operativa al menos desde el año 2009 hasta el 2013.

El principal cerebro de la operación aprovechó su condición de gestor para acceder al sistema de transmisión telemática (sistema RED) de la Tesorería General de la Seguridad Social, para el cual estaba autorizado desde septiembre de 1999.

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Mediante este acceso especial, procedió a la creación sistemática de sociedades carentes de cualquier estructura o actividad empresarial real, así como al uso no autorizado de entidades ya constituidas.

Así, captaba a supuestos trabajadores que abonaban cantidades que oscilaban entre los 1.200 y los 1.800 euros y, a cambio, el gestor confeccionaba contratos de trabajo y nóminas completamente falsos con pleno conocimiento de los solicitantes.

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De este modo, los implicados eran mantenidos de alta en el Régimen General de la Seguridad Social el tiempo estrictamente necesario para generar el derecho a percibir subsidios de desempleo.

Posteriormente, se simulaba el cese de la relación laboral y se presentaba la solicitud mendaz ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Además del lucro económico, esta operativa facilitó en algunos casos que ciudadanos extranjeros lograran regularizar su situación en el territorio nacional ante la Oficina de Extranjería.

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La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social concluyó que ninguna de las empresas señaladas contaba con capacidad económica ni actividad real, tratándose de una simulación absoluta de la prestación de servicios por parte de los trabajadores.

El desfalco total a las arcas públicas a través del conjunto de las sociedades investigadas superó los 630.000 euros.

En el caso particular que juzga esta resolución, el acusado figuró dado de alta de manera ficticia bajo el nombre de otra de las empresas de la trama entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, lo que le permitió percibir un subsidio por una cuantía líquida total de 4.970 euros procedentes del SEPE, empresa que en su totalidad defraudó 158.613 euros.

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Tras reconocer expresamente los hechos contenidos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el tribunal ha dictado una sentencia de conformidad, declarada ya firme, que le impone una multa de 1.242 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, beneficios o incentivos fiscales durante nueve meses, apreciando circunstancias atenuantes en su conducta.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar al SEPE con la totalidad de los 4.970 euros percibidos indebidamente, incrementados con los intereses legales correspondientes. EFE

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