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Comisión Europea reitera que seguirá de cerca la situación del Estado de derecho en España

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Bruselas, 16 jul (EFE).- La Comisión Europea seguirá "estudiando muy de cerca" los acontecimientos relacionados con el Estado de derecho y la corrupción en España, ha dicho este jueves un representante del Ejecutivo comunitario en respuesta a una cuestión sobre ese tema planteada por un ciudadano español en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El funcionario de la CE ha recordado las recomendaciones dadas a España en el último informe del Estado de derecho, publicado en julio del pasado año, y ha evitado entrar en detalles sobre el nuevo informe, que está previsto que sea divulgado este viernes.

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"Quisiera concluir insistiendo en que la Comisión seguirá estudiando muy de cerca los acontecimientos en España y hará valer los valores esenciales de la Unión, incluido el Estado de derecho", ha indicado el representante de la Comisión tras escuchar los argumentos de Gregorio Pérez, un ciudadano que ha subrayado al iniciar su intervención que no milita en ningún partido político ni representa a ninguna organización.

Pérez dijo que su preocupación por la situación en España no ha disminuido desde que envió su petición a Bruselas, sino que, "al contrario, ha aumentado".

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"No tanto por la existencia de investigaciones judiciales que forman parte del funcionamiento normal de un Estado social y democrático de derecho, sino por la reacción institucional que algunas de ellas han provocado, precisamente las que afectan el entorno del partido que sustenta al Gobierno y de personas vinculadas a distintos niveles de responsabilidad pública", ha sostenido.

En ese contexto, ha dicho que "como ciudadano" le preocupa que "resoluciones judiciales dictadas por los más altos tribunales sean cuestionadas públicamente por miembros del Poder Ejecutivo, no mediante argumentos jurídicos, sino mediante descalificaciones que pueden trasladar a la sociedad la idea de que las decisiones judiciales obedecen a motivaciones políticas y no al Derecho".

El representante del Ejecutivo comunitario ha pedido por su parte, "comprensión" ante la respuesta que podía dar hoy, teniendo en cuenta el momento de la reunión.

"Mi intervención solamente se puede referir al informe del año pasado. De hecho, como quizá ya sepan, la Comisión se encuentra en la última fase de adopción del informe de este año, que está previsto para mañana", ha añadido.

Al término de las intervenciones, que han incluido asimismo a distintos eurodiputados españoles, el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzonca, del partido conservador Ley y Justicia, ha dicho que la cuestión quedará abierta, a la espera de "una respuesta actualizada de la Comisión europea".

El funcionario comunitario ha subrayado que el informe anual de Estado de derecho "es una herramienta preventiva para ver los acontecimientos positivos y negativos en los 27, incluida España", y que las recomendaciones se basan en "el análisis cauteloso de la situación de los Estados miembros, teniendo en cuenta las pruebas e informaciones de diferentes fuentes, autoridades nacionales, sociedad civil y organizaciones internacionales".

Y se ha referido a algunos de los temas tratados en el informe 2025, incluida la crítica a que España no hubiera empezado entonces a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción originalmente prevista para 2024. EFE

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