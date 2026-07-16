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Bendodo (PP) no ve motivos de "entusiasmo" con el acuerdo sobre Gibraltar, que el Gobierno firmó desde "la debilidad"

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El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha manifestado este jueves, a raíz de la demolición ayer de la Verja de Gibraltar, que no hay motivos para "el entusiasmo" con el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Reino Unido respecto al Penón, ya que el Gobierno de España se ha situado en una posición de "debilidad".

En declaraciones a los medios de comunicación en Marbella (Málaga), ha manifestado que el PP saluda que la nueva situación generada con la retirada de la verja "sea algo más satisfactoria para los 15.000 trabajadores que cruzan diariamente a Gibraltar para trabajar, pero desde luego, ni mucho menos vamos a saludar con entusiasmo este acuerdo porque no hay motivos", empezando porque se ha "producido de espaldas al Congreso de los Diputados".

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Según Bendodo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o su ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, deberían haber comparecido en el Congreso antes de que se produjera la firma del acuerdo sobre Gibraltar para dar explicaciones.

A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez, por su "extrema debilidad, ha dejado pasar una oportunidad de oro para poner sobre la mesa condiciones razonables pero exigentes para Gibraltar y para el Reino Unido". Ha señalado que se ha firmado "desde la debilidad": "Todos sabemos en qué se ha beneficiado Gibraltar, pero todavía estamos intentando encontrar de forma concreta en que se ha beneficiado España con este acuerdo y particularmente la comarca del campo de Gibraltar, más allá de que puedan pasar los 15.000 trabajadores o no".

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Ha expuesto que "no hay nada en el acuerdo para nivelar económicamente" Gibraltar con la comarca y su entorno, ni para "acabar con el paraíso fiscal que sigue siendo" el peñón.

Bendodo ha insistido en que la "debilidad y la agonía del Gobierno ha evitado un acuerdo que debería ser más exigente con Gibraltar y con el Reino Unido y que debería haber beneficiado mucho más a toda la comarca del campo de Gibraltar".

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