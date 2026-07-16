Ángel Víctor Torres asegura que "no tenía ninguna duda" de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que "no tenía ninguna duda" de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, después de que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA).

"Desde el comienzo yo siempre dije que era una ley constitucional. Yo no tenía ninguna duda, ¿no? Porque la constitución del 78 deja bien claro qué es lo que es y lo que no es constitucional. Y así también se manifestó el Tribunal Constitucional", ha subrayado en declaraciones a los periodistas tras visitar una empresa de animación en Las Palmas de Gran Canaria.

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Torres ha considerado que en la España actual "la convivencia es mejor que la que había en el año 17" y el "sentimiento independentista ha disminuido". Además mostró su alegría por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "defiende la Constitución y es un compañero".

Al respecto, ha subrayado que la "convivencia, conocer la realidad plural" de España, así como "entenderla y también defenderla, deben ser las obligaciones de todos" los grupos políticos. Por ello, ha admitido alegrarse "muchísimo" porque el TJUE "valide la ley de amnistía".

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Por otro lado, al ser cuestionado porque el Tribunal Supremo no levante las medidas cautelares a Puigdemont al entender que la malversación que le imputan no está contemplada a la Ley de Amnistía, Torres expuso que es "bastante respetuoso" con las decisiones judiciales aunque haya "ocasiones" en donde "no" las pueda compartir.