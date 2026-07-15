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El calor se intensifica y pone en aviso a diez comunidades, Aragón y C.Valenciana en rojo

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Madrid, 15 jul (EFE).- Diez comunidades de la mitad este peninsular continúan este miércoles bajo aviso por sofocante calor, con mayor incidencia en la Comunidad Valenciana y Aragón, donde hay aviso rojo por temperaturas máximas que alcanzarán los 42 grados, informa la Aemet en su web.

Aragón tiene aviso rojo (peligro extraordinario) en la provincia de Zaragoza, donde los termómetros registrarán hasta 42 grados en puntos de la ribera del Ebro ; En el resto de provincias hay nivel naranja (peligro importante) por registros entre 37 y 40 grados.

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El sofocante calor también afectará a la Comunidad Valenciana con alerta roja en la provincia de Valencia por valores de 42 grados en todo lo el litoral; En el resto de la comunidad la alerta es naranja por máximas entre 39 y 41 grados.

En Andalucía hay nivel naranja por calor con máximas hasta los 40 grados en las provincias de Almería y Granada, y nivel amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga, donde se prevén entre 36 y 39 grados.

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A orillas del Mediterráneo, las comunidades de Cataluña, Región de Murcia y la isla de Mallorca (Baleares) han activado el aviso naranja por altas temperaturas que oscilarán entre los 37 y los 40 grados.

Castilla-La Mancha mantiene el aviso naranja por calor con máximas hasta los 39 grados en la provincia de Albacete, mientras que en Cuenca y Guadalajara el aviso es amarillo por registros entre los 35 y los 37 grados.

En el centro peninsular la Comunidad de Madrid y, más al nordeste, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra, están en amarillo por calor con valores que oscilarán entre los 34-37 grados.

Además, en las provincias de Albacete, Murcia y en Valencia hay alerta amarilla por fuertes tormentas acompañadas de rachas intensas de viento y probable granizo.

Aemet alerta de que con el nivel rojo el peligro es extraordinario; Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos y es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil. EFE

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