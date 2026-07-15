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Cuerpo inicia viaje a Ucrania con una delegación de empresas interesadas en reconstrucción

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Madrid, 15 jul (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, inicia este miércoles 15 de julio un viaje de dos días a Ucrania junto con una delegación de cerca de 50 empresas españolas de diversos sectores interesadas en participar en la reconstrucción del país.

Según ha detallado el Ministerio de Economía en una nota, el primer evento público en la agenda es el acto de la Estatalidad de Ucrania, presidido por el presidente Volodímir Zelenski.

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Tras esto, irá a la constitución del Consejo Empresarial hispano-ucraniano y se encargará de inaugurar un encuentro empresarial, en el que las compañías españolas tendrán reuniones bilaterales con empresas ucranianas de los sectores que les puedan interesar, tanto públicas como privadas para encontrar posibles clientes o socios locales.

El jueves 16 de julio, Cuerpo asistirá a la reunión de la comisión mixta de Comercio e Inversiones.

El vicepresidente mantendrá así encuentros bilaterales con los cuatro ministros responsables de Economía, Medio Ambiente y Agricultura, de Finanzas, de Energía y de Desarrollo de Comunidades y Territorios, así como con otras autoridades del país.

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El objetivo del viaje, explicaron fuentes del Ministerio de Economía, es dar apoyo institucional en una etapa temprana a las empresas españolas que quieren trabajar en el país.

La Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania lleva un año trabajando sobre el terreno para impulsar proyectos como el firmado en marzo en el marco del transporte ferroviario para hacer un estudio sobre el cambio de vías, convenios que facilitan la llegada de empresas españolas.

El objetivo del viaje, según las mismas fuentes, es demostrar también que Ucrania es un país al que hay que ir sin esperar a que termine la guerra, porque está demostrando una enorme capacidad de resistencia institucional, política y económica, y sigue funcionado dentro de las restricciones impuestas por el conflicto.

Entre las empresas españolas está Renfe, a la que acompañan otras compañías del ámbito energético renovable, uno de los ámbitos en los que Ucrania prevé acometer un mayor cambio, así como empresas del sector 'agrotech' para impulsar la innovación que permita recuperar a una de las industrias más importantes del país la capacidad de producción y exportadora.EFE

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