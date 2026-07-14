Espana agencias

Un congreso rememora el legado transformador de la enseñanza de Julián Sanz del Río

Guardar
Google icon

Soria, 14 jul (EFE).- El fundador de la Institución Libre de Enseñanza, el filósofo y pedagogo Julián Sanz del Río (1814-1869), sentó las bases en España de transformaciones en la educación, igualdad entre hombres y mujeres y el pensamiento jurídico español a través de su obra y legado desde el krausismo y regeneracionismo.

Tras la creación en 1843 de los estudios de doctorado en Filosofía en Madrid, el Gobierno necesitaba formar catedráticos y eligió a Sanz del Río para completar su formación en Alemania, ha recordado este martes en Soria el catedrático Rafael V. Orden, durante la lección inaugural de un congreso dedicado a Sanz del Río.

PUBLICIDAD

Antes de llegar, Sanz del Río decidió pasar por Francia, donde el jurista Heinrich Ahrens le recomendó trasladarse a Heidelberg para conocer de primera mano la filosofía alemana en esa universidad, ha proseguido durante la apertura de este congreso organizado por el Centro Internacional Antonio Machado.

Cuando Sanz del Río llegó a Alemania, el pensamiento de Krause era la corriente filosófica más vigente, después del agotamiento de otros sistemas como los de Kant o Schelling, y además resultaba compatible con las nuevas ideas que comenzaban a extenderse en Francia.

PUBLICIDAD

La decisión de Sanz del Río de introducir el krausismo y sus postulados en España "fue cuestionada ya en su época", por lo que en 1857 las autoridades limitaron su libertad de cátedra al imponerle el manual con el que debía impartir clase.

Pese a esas críticas, el ponente ha sostenido que la influencia del krausismo "fue decisiva en España" y ha atribuido a esta corriente el impulso de una concepción igualitaria de la educación, desarrollada posteriormente por la Institución Libre de Enseñanza (ILE), creada en 1876, y basada en que la formación debía ser accesible para hombres y mujeres.

"Sanz del Río defendió la idea de atender por igual las dimensiones intelectual, afectiva y moral del ser humano", ha reiterado antes de destacar también su influencia en la defensa de la igualdad de la mujer, la modernización del derecho penal y una concepción de la naturaleza como un bien dotado de valor propio y merecedor de protección.

Por último, el ponente ha calificado de "injusto" el no reconocer la aportación de Sanz del Río quien, a su juicio, "introdujo una filosofía que contribuyó a transformar la enseñanza española".

Por su parte, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Delia Manzanero Fernández ha reivindicado la vigencia del pensamiento de Sanz del Río ante los desafíos actuales de la construcción europea, ya que el krausismo concebía Europa como una comunidad unida por la razón y la convivencia, más que como un mero proyecto político.

Durante su intervención, Manzanero ha recordado unas palabras pronunciadas por Sanz del Río en 1857: "Para eso levantáis estados, proyectáis constituciones, para esto educamos a vuestros hijos, para que la historia sea algún día historia armónica", una reflexión que, a su juicio, resume el ideal europeo compartido por el filósofo y por Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), fundador de la ILE en 1876.

La ponente ha sostenido que Europa atraviesa hoy una "encrucijada política" en la que debe decidir si quiere ser "actor o un mero escenario en el que otros juegan partidas que Europa no dirige".

En este sentido, se ha preguntado si el continente será capaz de mantener el ideal de armonía defendido por los krausistas, o si acabará imponiéndose la lógica del enfrentamiento entre los pueblos.

Por todo ello, ha defendido que el legado de Sanz del Río mantiene plena actualidad por su apuesta por una educación basada en la razón, la integración europea y la convivencia en una comunidad de ciudadanos libres.

A su juicio, el escenario internacional evidencia que "el mundo se rige ahora no por quien tiene más razón, sino por quien tiene más fuerza", una situación que obliga a Europa a replantearse los principios sobre los que se asentó su proyecto de integración. EFE

aal/rjh/ram

(foto)  

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Por qué aumentan las intoxicaciones alimentarias en verano?: altas temperaturas y comida mal conservada, el hábitat perfecto para las bacterias

Los microorganismos necesitan que el alimento les brinde unas condiciones determinadas para sobrevivir

¿Por qué aumentan las intoxicaciones alimentarias en verano?: altas temperaturas y comida mal conservada, el hábitat perfecto para las bacterias

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

El partido se presenta como un duelo de alto voltaje, con ambos equipos considerados entre los grandes candidatos al título. La expectación es máxima y se anticipa un choque cargado de emociones

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

El Gobierno aprueba la ley de violencia vicaria que suspende la patria potestad a los maltratadores condenados

El texto recoge modificaciones en hasta diez normas y establecerá la obligación de escuchar a los menores de edad antes de acordar un régimen de guardia y custodia

El Gobierno aprueba la ley de violencia vicaria que suspende la patria potestad a los maltratadores condenados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Por qué ha sido condenado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y las frases clave de la sentencia: “No se lo puedo decir”

Condenan a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

ECONOMÍA

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

DEPORTES

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

Una Francia con unos números que amenazan a España en las semifinales del Mundial: 16 goles, 110 remates y 90% de precisión en los pases

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”