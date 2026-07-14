Un congreso rememora el legado transformador de la enseñanza de Julián Sanz del Río

Soria, 14 jul (EFE).- El fundador de la Institución Libre de Enseñanza, el filósofo y pedagogo Julián Sanz del Río (1814-1869), sentó las bases en España de transformaciones en la educación, igualdad entre hombres y mujeres y el pensamiento jurídico español a través de su obra y legado desde el krausismo y regeneracionismo.

Tras la creación en 1843 de los estudios de doctorado en Filosofía en Madrid, el Gobierno necesitaba formar catedráticos y eligió a Sanz del Río para completar su formación en Alemania, ha recordado este martes en Soria el catedrático Rafael V. Orden, durante la lección inaugural de un congreso dedicado a Sanz del Río.

PUBLICIDAD

Antes de llegar, Sanz del Río decidió pasar por Francia, donde el jurista Heinrich Ahrens le recomendó trasladarse a Heidelberg para conocer de primera mano la filosofía alemana en esa universidad, ha proseguido durante la apertura de este congreso organizado por el Centro Internacional Antonio Machado.

Cuando Sanz del Río llegó a Alemania, el pensamiento de Krause era la corriente filosófica más vigente, después del agotamiento de otros sistemas como los de Kant o Schelling, y además resultaba compatible con las nuevas ideas que comenzaban a extenderse en Francia.

PUBLICIDAD

La decisión de Sanz del Río de introducir el krausismo y sus postulados en España "fue cuestionada ya en su época", por lo que en 1857 las autoridades limitaron su libertad de cátedra al imponerle el manual con el que debía impartir clase.

Pese a esas críticas, el ponente ha sostenido que la influencia del krausismo "fue decisiva en España" y ha atribuido a esta corriente el impulso de una concepción igualitaria de la educación, desarrollada posteriormente por la Institución Libre de Enseñanza (ILE), creada en 1876, y basada en que la formación debía ser accesible para hombres y mujeres.

PUBLICIDAD

"Sanz del Río defendió la idea de atender por igual las dimensiones intelectual, afectiva y moral del ser humano", ha reiterado antes de destacar también su influencia en la defensa de la igualdad de la mujer, la modernización del derecho penal y una concepción de la naturaleza como un bien dotado de valor propio y merecedor de protección.

Por último, el ponente ha calificado de "injusto" el no reconocer la aportación de Sanz del Río quien, a su juicio, "introdujo una filosofía que contribuyó a transformar la enseñanza española".

PUBLICIDAD

Por su parte, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Delia Manzanero Fernández ha reivindicado la vigencia del pensamiento de Sanz del Río ante los desafíos actuales de la construcción europea, ya que el krausismo concebía Europa como una comunidad unida por la razón y la convivencia, más que como un mero proyecto político.

Durante su intervención, Manzanero ha recordado unas palabras pronunciadas por Sanz del Río en 1857: "Para eso levantáis estados, proyectáis constituciones, para esto educamos a vuestros hijos, para que la historia sea algún día historia armónica", una reflexión que, a su juicio, resume el ideal europeo compartido por el filósofo y por Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), fundador de la ILE en 1876.

PUBLICIDAD

La ponente ha sostenido que Europa atraviesa hoy una "encrucijada política" en la que debe decidir si quiere ser "actor o un mero escenario en el que otros juegan partidas que Europa no dirige".

En este sentido, se ha preguntado si el continente será capaz de mantener el ideal de armonía defendido por los krausistas, o si acabará imponiéndose la lógica del enfrentamiento entre los pueblos.

PUBLICIDAD

Por todo ello, ha defendido que el legado de Sanz del Río mantiene plena actualidad por su apuesta por una educación basada en la razón, la integración europea y la convivencia en una comunidad de ciudadanos libres.

A su juicio, el escenario internacional evidencia que "el mundo se rige ahora no por quien tiene más razón, sino por quien tiene más fuerza", una situación que obliga a Europa a replantearse los principios sobre los que se asentó su proyecto de integración. EFE

PUBLICIDAD

aal/rjh/ram

(foto)