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Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por problemas de señalización

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Madrid, 14 jul (EFE).- Los trenes de la línea de alta velocidad que unen Madrid y Andalucía están sufriendo retrasos debido a un problema en la señalización en el tramo comprendido entre Los Gavilanes, su bifurcación, y Torrejón de Velasco (Comunidad de Madrid), ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La incidencia, según ha confirmado Adif a EFE, ha comenzado a las 21:50 horas de este lunes y su origen podría deberse a un posible robo de cable, que está siendo investigado por las autoridades. Además, esta incidencia afecta a otros trenes que circulan por la vía que une Madrid con Toledo.

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Adif, además, ha expresado a través de su cuenta de X, que sus técnicos se encuentran "trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad". EFE

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