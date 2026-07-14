Mikel Uribe, el ertzaina asesinado por ETA al que su hijo recuerda 25 años después

San Sebastián, 14 jul (EFE).- El jefe de la Unidad de Inspección de la Ertzaintza de Gipuzkoa Mikel Uribe fue asesinado por ETA hace 25 años y en este aniversario ha recibido el homenaje de sus compañeros de la Policía vasca y otro muy especial, el de su único hijo, Ibai, que en un emocionado mensaje en redes sociales dice que ha recogido el testigo de su padre, pero no ha ocupado su lugar.

Ibai Uribe utilizó también las redes sociales el año pasado para dar a conocer el reto ciclista que se impuso para rendir tributo a su padre en el 24 aniversario de su asesinato en la localidad guipuzcoana de Leaburu.

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Si en 2025 subió 25 veces en bicicleta el monte Mandubia en menos de catorce horas, este año ha depositado su esfuerzo en unos versos en los que rememora cómo hace un cuarto de siglo su vida "cambió para siempre".

"Aquel 14 de julio perdí a mi padre. Lo que entonces viví sin llegar a comprender, con los años he aprendido a mirarlo de otra manera. El dolor no ha desaparecido. Tampoco nadie ha ocupado su lugar. Durante todo este tiempo me he preguntado muchas veces qué significa recoger el testigo de alguien. No significa ocupar su lugar. No significa sustituirle. No significa intentar ser como él", dice Uribe al comienzo de un texto que acompaña los versos.

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Después explica: "Significa recorrer mi propio camino con los valores que él me transmitió. Vivir a mi manera. Criar a mi hija. Seguir avanzando pedalada tras pedalada", destaca Uribe hijo, para el que el deporte, como dijo el pasado año antes de emprender su reto, "ha sido la mayor de las terapias".

"Por eso el alto de Mandubia se ha convertido en un lugar especial para mí. Tengo la intención de volver allí cada año. No para buscar el pasado, sino para sentir su presencia de otra manera, para no olvidar quién soy y para valorar la suerte de seguir teniendo a mi madre a mi lado", afirma.

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Este texto y los versos que ha escrito a su padre "no son únicamente un recuerdo" para el hijo del ertzaina asesinado.

"Son mi forma de dar las gracias. Y una promesa silenciosa. Sigo tu camino, a mi manera. Pero siempre seré tu hijo", subraya Ibai Uribe, que tenía 13 años cuando ETA acabó con la vida de su padre.

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En 2025, cuando decidió anunciar su proyecto 'Everesting Mandubia', un monte situado en Beasain, el municipio donde reside, con el objetivo de acumular el desnivel positivo del monte Everest, de casi 8.500 metros, también hizo pública su historia, en la que conoció un "vacío existencial" que finalmente pudo superar.

Por otra parte, este mediodía, Mikel Uribe ha recibido el homenaje de sus compañeros en un acto en el exterior de la comisaría de Beasain, al que ha asistido el Jefe de División de Investigación Criminal, Mikel Treku, representantes de la Jefatura Territorial de Gipuzkoa, junto con la Jefatura y agentes de la Ertzain-etxea de Oria. EFE

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