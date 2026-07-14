Melilla recupera pujanza en el Paso del Estrecho con un alza del 19 % en el primer mes

Paqui Sánchez

Melilla, 14 jul (EFE).- El puerto de Melilla, uno de los 17 que participan en la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, superará este miércoles su primer mes de dispositivo con una subida cercana al 19 % en el tráfico de pasajeros y de vehículos que va compensando poco a poco la caída de 2025, la mayor de todos los puertos.

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Según los datos que ha facilitado a EFE la Dirección General de Protección Civil, el puerto de Melilla ha movido en sus tres líneas con la costa andaluza -Málaga, Almería y Motril (Granada)- un total de 43.494 pasajeros desde que comenzó la OPE el pasado 15 de junio, lo que supone 6.898 más que en el mismo periodo del año pasado.

También ha contabilizado 9.811 vehículos, 1.508 más que en 2025.

La clave de estos incrementos se encuentra en el mayor número de rotaciones que está realizando la naviera Baleària, sobre todo en las de Almería y Motril, que fueron adjudicadas a Armas Trasmediterránea y de las que ha tomado el control tras completar la adquisición de la compañía.

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Este movimiento se ha reflejado con un cambio de buque de mejores prestaciones y mayor calidad en ambas líneas, donde ahora opera el ‘Bahama Mama’, y también el buque ‘Almariya’ fuera del contrato marítimo, por lo que en total son 11 las rotaciones semanales en estas dos líneas frente a las seis habituales.

Ello ha permitido que estas dos rutas sean las que más están creciendo en todo el conjunto de la OPE, un 35,6 % en el caso de la línea que une Melilla con Motril y un 24,8 % en la de Almería, aunque la de Málaga es la que más pasajeros mueve rozando los 20.500, lo que supone cerca de un 10 % al alza en comparación con el año pasado, también gracias al mayor número de rotaciones, que pasan de 6 a 8 semanales.

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El presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Manuel Ángel Quevedo, ha explicado a EFE la importancia que tiene este mayor movimiento para todo el mundo portuario después de la bajada tan notable del Paso del Estrecho de 2025 con 108.000 pasajeros menos que “evidentemente, se notó”.

Hasta el momento no se ha registrado ninguna incidencia en el puerto de Melilla desde el inicio de la OPE, aunque ha recordado que la fase de salida le “afecta poco”, ya que siempre tiene más impacto la fase de retorno, que arranca este 15 de julio y que engloba a los pasajeros que vuelven a Europa tras sus vacaciones.

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Por ello, el puerto melillense tiene previsto comenzar a operar este miércoles la carpa que instala todos los años para generar espacios de sombra para las familias que esperan el embarque, y también tiene preparados ya todos los servicios extraordinarios de policías portuarios, de personal en la estación marítima y aseos, entre otros, para responder a la mayor demanda.

Tras un inicio tranquilo de la OPE, en los últimos días ha empezado a verse un mayor movimiento de pasajeros, según ha explicado Quevedo.

También lo constata en la frontera el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jesús Ruiz Barranco, que ha explicado a EFE que hasta el momento se están dando esperas “cortas” para cruzar a Marruecos, de una, dos o “tres horas como mucho”, poco tiempo en comparación con los momentos de mayor aglomeración.

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“Puede ser que a partir de ahora las esperas sean más largas” con la previsión de un mayor número de familias que llegan en los buques de Melilla con un “tránsito más intenso” y la falta de efectivos policiales en la frontera, donde solo han llegado seis de las 20 vacantes que se ofrecieron para cubrir las necesidades, lamenta el SUP.

En esta OPE la mayor novedad es la puesta en marcha de los sistemas Entry/Exit, la denominada frontera inteligente que automatiza las entradas y salidas y que, según el responsable del SUP, hasta el momento está funcionando con normalidad y sin incidencias, ya que lleva probándose desde el pasado mes de octubre. EFE

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