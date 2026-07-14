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Las universidades españolas abordan en Cantabria el reto de las microcredenciales europeas

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Santander, 14 jul (EFE).- Cerca de medio centenar de representantes de 25 universidades españolas debaten este martes en Cantabria sobre las microcredenciales europeas, en un encuentro centrado en el desarrollo de nuevas fórmulas de formación permanente y en los desafíos que plantea ese reconocimiento conjunto.

La rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, y el coordinador de ese grupo de trabajo y vicerrector de Estudios y Calidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ramón Vilanova, han inaugurado esta mañana esa sesión de trabajo de un foro que se celebra en la institución académica cántabra.

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López ha destacado la elevada participación en la jornada, con representantes de alianzas universitarias europeas de 25 universidades españolas, una presencia que, a su juicio, refleja la relevancia creciente de estas iniciativas.

Y ha señalado que España es uno de los países con mayor presencia en alianzas universitarias europeas, una apuesta que está contribuyendo a reforzar la internacionalización y la cooperación entre instituciones de educación superior, según la rectora de la Universidad de Cantabria.

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Además, ha subrayado que las microcredenciales constituyen uno de los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente las universidades y ha defendido que la formación a lo largo de la vida se está consolidando como una responsabilidad creciente para las instituciones académicas, en un contexto marcado tanto por la evolución demográfica como por los cambios del mercado laboral.

"La idea de estudiar una carrera y olvidarse de seguir formándose ya ha pasado a la historia", ha apuntado López, quien ha destacado la necesidad de actualizar conocimientos de manera continua.

Las microcredenciales son formaciones de corta duración orientadas a la adquisición o actualización de competencias muy específicas y generalmente se desarrollan en formatos flexibles, con una importante presencia de la enseñanza en línea.

Están dirigidas tanto a estudiantes como a profesionales y ciudadanos que desean reciclar o ampliar conocimientos a lo largo de su vida laboral.

Estas formaciones suelen tener una carga académica reducida, de entre uno y varios créditos, y pueden completarse en periodos que van desde unas semanas hasta unos meses.

El objetivo es ofrecer respuestas ágiles a necesidades concretas de capacitación, por ejemplo en ámbitos tecnológicos, sanitarios o relacionados con la transformación digital.

Uno de los principales retos es lograr que estas credenciales sean reconocidas de forma homogénea por universidades y países europeos, pese a la diversidad de marcos legislativos existentes.

En el caso de la Universidad de Cantabria, la institución participa en proyectos piloto dentro de su alianza universitaria europea y prevé poner en marcha este curso seis microcredenciales desarrolladas de forma colaborativa con otras universidades socias.

El vicerrector de la Universidad Autónoma de Barcelona ha explicado que las alianzas europeas comparten retos similares en cuestiones relacionadas con el diseño, la implantación y el reconocimiento de estas formaciones de corta duración.

Y ha asegurado que, aunque cada alianza presenta particularidades derivadas de la composición de sus socios, las dificultades normativas son comunes.

Por ello, ha defendido la utilidad del grupo de trabajo como espacio para intercambiar experiencias, compartir soluciones y evitar que cada universidad tenga que afrontar por separado los mismos obstáculos.

Durante la reunión, las distintas alianzas universitarias han presentado experiencias y modelos de trabajo en diferentes fases de desarrollo.

Algunas instituciones ya cuentan con iniciativas más avanzadas, mientras que otras se encuentran en etapas iniciales, aunque el objetivo común es compartir buenas prácticas para acelerar la implantación de estos programas. EFE

ca/mg/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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