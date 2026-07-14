La Bolsa sube un 0,11 % por caer la inflación en EE.UU. y moderarse al 1 % alza del crudo

Madrid, 14 jul (EFE).- La Bolsa española ha subido un 0,11 % este martes después de que la inflación general en Estados Unidos (EE.UU.) cayera en junio siete décimas, hasta el 3,5 %, más de lo esperado, y de que se moderara la subida del precio del petróleo al 1 %.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 20,9 puntos, equivalentes a ese 0,11 %, hasta los 19.356,6 puntos. En el año acumula una subida del 11,84 %.

PUBLICIDAD

Aunque Wall Street abrió con una caída del 0,2 % por IBM, la bajada de la inflación estadounidense y las menores expectativas de subidas de tipos ayudaron a que la Bolsa española, que llegó a ceder el 1 % durante la sesión, terminara con una leve subida. El precio del barril de petróleo brent subía el 1,01 %, hasta los 84,04 dólares.

La mayor subida de los grandes valores del IBEX ha correspondido a Repsol (1,25 %); BBVA ganó el 0,8 % e Iberdrola el 0,47 %. Bajaron Inditex, el 1,97 % (mayor caída de ese índice); Banco Santander el 0,22 % y Telefónica el 0,03 %. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)