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La Audiencia de Badajoz considera que David Sánchez se presentó al puesto sabiendo que se había creado para él

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La Audiencia Provincial de Badajoz considera en su sentencia que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, se presentó a la convocatoria del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios en Badajoz sabiendo que "se había creado para él".

Teniendo este conocimiento previo, David Sánchez se presentó a la convocatoria en la Diputación de Badajoz e "hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento", del que fue "el principal beneficiario", ya que consiguió que "se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera".

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Así se recoge en la sentencia dictada este martes por la Audiencia Provincial de Badajoz, en condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación como autor, por cooperación necesaria, del delito de prevaricación administrativa por la modificación de puesto de trabajo al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ya que el delito de aceptación de nombramiento ilegal de este puesto se considera prescrito.

La sentencia, recogida por Europa Press, señala que David Sánchez obtuvo, a pesar de su "actuación de abandono de aquellas funciones para las que había sido originalmente contratado" como coordinador de las actividades de las conservatorios, sino que realizaba otras actividades "radicalmente diferentes ajustadas a sus inquietudes personales y no al interés público", el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo.

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Este cambio, al de Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, "realmente enmascaraba la creación de una plaza distinta", que estaba "adaptada a sus apetencias por la ópera, aun cuando haya sido invocado por las defensas como propósito de la transmutación".

En ese sentido el hermano de Pedro Sánchez "cooperó realizando actos nucleares" para esta modificación, para la que presentó la solicitud correspondiente en el concurso de méritos para la adjudicación de la plaza creada para él, participó en el "proceso selectivo maquillado" aportando documentación y derivó, "incumpliendo el contenido obligacional del contrato de coordinador de actividades de los conservatorios", a actividades operísticas que "no guardaban relación alguna con el puesto primigenio para el que había sido nombrado".

Por eso, Sánchez consintió que "al socaire del denominado cambio de nomenclatura de la plaza", en realidad se creara otra plaza "absolutamente diferente de la que seguía siendo titular y beneficiario".

Por todo ello, destaca el tribunal que David Sánchez responde como autor, por cooperación necesaria, del delito de prevaricación administrativa correspondiente a la modificación de su plaza inicial, a la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

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EuropaPress

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