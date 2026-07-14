Extinguido el incendio de Benahavís que obligó a desalojar a 2.053 personas

Madrid, 15 jul (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido este miércoles el incendio urbano forestal de Benahavís (Málaga), que se declaró el pasado jueves 9 de julio y obligó al desalojo preventivo de 2.053 personas de varias urbanizaciones de la zona.

El fuego, que quedó completamente sofocado a las 21:00 horas de este martes, se originó en la cuneta de la autopista AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se extendió rápidamente hacia una arboleda por la zona de la urbanización Montemayor.

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La emergencia obligó a evacuar de forma preventiva a 1.013 vecinos de Los Flamingos, 687 de Parque Botánico, 132 de Marbella Hills, 125 de Caserías del Esperonal y 96 de los apartamentos Four Seasons, quienes pudieron regresar a sus casas tras estabilizarse el perímetro.EFE