El precio de la vivienda sube un 15,6 % en junio y bate sus máximos en términos nominales

Madrid, 14 jul (EFE).- La vivienda nueva y usada en España se encareció un 15,6 % en junio y superó por primera vez los máximos de la burbuja de 2007 en términos nominales (0,5 %), según las tasaciones realizadas por Tinsa by Accumin, aunque descontando el efecto de la inflación (términos reales) se mantiene un 32 % por debajo.

En junio, el incremento más acusado lo protagonizaron las islas, con una subida del 18,7 %.

En las áreas metropolitanas el incremento del precio fue del 17,3 %, mientras que en la costa mediterránea fue del 17,2 %.

En las capitales y grandes el incremento fue del 15,6 % interanual, mientras que en el resto de municipios fue del 10,1 %.

Según ha indicado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa, Cristina Arias, se ha registrado una leve aceleración interanual por encima de la inflación en los polos de empleo y áreas metropolitanas, mientras que el territorio insular va consolidando una tendencia paulatina de desaceleración.

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Asimismo, destaca que el empleo continuó creciendo y, aunque el repunte inflacionista derivado de la guerra en Irán ha reducido el poder adquisitivo de los hogares durante los últimos meses, la firma de la tregua entre Estados Unidos e Irán y la reciente moderación del precio de la energía han mejorado la confianza del consumidor en junio, señala.

Con el dato definitivo de junio, la variación interanual del segundo trimestre de 2026 se sitúa en 15,5 %, tres décimas por encima del 15,2 % provisional publicado el pasado 30 de junio.

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Con respecto al mes anterior, mayo, el precio de la vivienda se incrementó en junio un 1,4 % en tasa intermensual.

El mayor incremento lo experimentaron las capitales y grandes ciudades, con el 1,8 %, mientras que en las áreas metropolitanas y costa mediterránea fue del 1,3 % y en las islas y resto de municipios del 1 %.

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El valor medio de la vivienda nueva y usada en España superó en junio la referencia de máximos de la burbuja de 2007 en términos nominales, situándose un 0,5 % por encima. Tres de los cinco grupos analizados en la estadística se encontrarían actualmente en máximos históricos.

Se trata de las islas, que supera el máximo de los años 2000 en un 26 %; las capitales y grandes ciudades, que está un 3 % por encima y las áreas metropolitanas, un 2 % superior.

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Sin embargo, descontando el efecto de la inflación, todos los grupos se sitúan por debajo de dichos máximos. El territorio insular es el que más se acerca, a una distancia de -10 %, mientras el resto permanecen a más del -30 %. EFE