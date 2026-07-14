El Parlament catalán cree que Orriols (Aliança) y Garriga (Vox) cometieron faltas leves

Barcelona, 14 jul (EFE).- La comisión del Estatuto del Diputado del Parlament de Cataluña ha determinado que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y el portavoz de Vox, Joan Garriga, cometieron infracciones "leves" del código de conducta con algunas de sus manifestaciones en la cámara.

Ahora será la Mesa del Parlament la que deberá decidir si les sanciona y cómo.

Así lo ha explicado en declaraciones a la prensa el presidente de la comisión, Toni Castellà (Junts), a la salida de la sesión de deliberación sobre los dictámenes incoados contra estos diputados por declaraciones en la cámara.

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Garriga afrontaba dos procedimientos: uno, por llamar "asesino" al expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, y otro por afirmar que el PSOE incurrió en "financiación ilegal" y "corrupción" al gastarse "durante años" el dinero "en drogas y prostitutas".

Orriols tenía un expediente abierto por sus palabras contra la diputada de ERC Najat Driouech asegurando que "normaliza la misoginia y el fundamentalismo islámico" por llevar velo. EFE

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