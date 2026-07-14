El Museo Casa Natal Picasso abrirá un espacio expositivo en Texas a partir de noviembre

Málaga, 14 jul (EFE).- El Museo Casa Natal Picasso inaugurará en noviembre un espacio de exposición en Round Rock (Texas) donde se exhibirán aproximadamente medio centenar de obras que actualmente se ubican en su sede de Málaga.

El espacio expositivo se llamará 'Birthing Picasso' (Alumbrando a Picasso), y se ubicará en el City Arts Center de Round Rock, en el estado de Texas (EE.UU), según ha informado en una rueda de prensa el alcalde malagueño, Francisco de la Torre.

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La inauguración de la primera exposición está prevista el 5 de noviembre, con el título 'Dialogues with Picasso', y reunirá alrededor de cincuentas obras sobre papel de Pablo Picasso y otros artistas contemporáneos de la colección del Museo Casa Natal.

El proyecto nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y el Museo Casa Natal Picasso, dependiente del consistorio, con la Fundación Cámara de Comercio Texas-Europa.

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Este nuevo espacio expositivo se ha planteado como "un puente entre territorios y economías" y estará abierto durante los próximos cinco años con posibilidad de prorrogarlo.

El alcalde, el presidente de la Fundación Cámara de Comercio Texas-Europa, Eduardo Galindo, y el alcalde de Round Rok a través de un vídeo, Craig Morgan, han coincidido en las similitudes entre las dos ciudades y las coincidencias en sus vocaciones tecnológica y cultural.

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Han afirmado que ambas ciudades comparten la visión de futuro y Galindo ha asegurado que el espacio "fortalecerá la colaboración en áreas como la cultura, la educación, la innovación, la tecnología y el desarrollo económico".

El director de la Agencia Pública para la Gestión del Museo Casa Natal Picasso, Luis Lafuente, ha asegurado que el espacio estadounidense cumple con los requisitos exigidos por la institución malagueña para la conservación de las obras.

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Ha comentado que el proyecto "no se agota en lo expositivo", sino que también se celebrarán ciclos, conferencias y actividades relacionadas.

El Museo Casa Natal Picasso se creó para custodiar y poner en valor el lugar en el que nació el pintor cubista, según ha explicado Lafuente. EFE

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