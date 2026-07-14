El joven central José Luis Catalá, sexto fichaje del Sabadell

Sabadell (Barcelona), 14 jul (EFE).- El joven central José Luis Catalá es el sexto fichaje confirmado del Sabadell para su regreso a LaLiga Hypermotion, según informó el club vallesano este martes.

Catalá, de 21 años, recala en la Nova Creu Alta procedente del filial del Espanyol y ha firmado un contrato hasta 2028. El comunicado del Sabadell destaca "su gran crecimiento a pesar de su juventud, su liderazgo, su jerarquía y su proyección".

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El central llegó a la cantera del Espanyol en 2019 y en la temporada 2021-2022 ya militó en el Sabadell como cedido en el juvenil A, por lo que ahora vivirá su segunda etapa de arlequinado.

En el curso 2024-2025 jugó su único partido con el primer equipo del Espanyol en la Copa del Rey, de la mano de Manolo González, y la temporada pasada sumó 21 titularidades, 25 participaciones y más de 1.800 minutos con el Espanyol B en Segunda Federación.

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Es la sexta incorporación del equipo de Ferran Costa después de Miki Codina, Pere Pons, Yanis Rahmani, Alain Ribeiro y Óscar Sanz.

EFE

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