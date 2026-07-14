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El Gobierno destaca la capacidad de crear puestos de trabajo "absolutamente excepcional"

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Málaga, 14 jul (EFE).- El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha señalado este martes que la reforma laboral de 2021, acordada con sindicatos y patronal, ha supuesto un "cambio radical" del mercado laboral, y ha destacado que se ha logrado una "capacidad de crear puestos de trabajo absolutamente excepcional" en los últimos años.

Durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad de Málaga (UMA), Suárez se ha referido a la situación del mercado de trabajo, sobre la que ha dicho que "lo que sucede es asombroso".

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"Hemos logrado algo que no se había conseguido nunca, una capacidad de crear puestos de trabajo absolutamente excepcional, en los últimos 12 meses se han creado más de 600.000 empleos, que se unen a los 500.000 del año anterior", ha manifestado.

Estos puestos de trabajo "llevan de la mano una mejora sustancial de la calidad del empleo que es lo que nunca había ocurrido en nuestro país", ha subrayado.

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El secretario de Estado ha intervenido en un seminario sobre jubilación y envejecimiento activo en el que también han participado la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, Mercé Perea, y la consejera andaluza de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, según ha informado la UMA en un comunicado.

"Todo lo que estamos haciendo está pensado para los pensionistas de hoy, pero, sobre todo, para los del futuro, es una reforma para los jóvenes", ha incidido Suárez.

También ha explicado que se ha producido un cambio paradigmático en el sentido de que las medidas reducen o contienen la evolución del gasto y, al mismo tiempo, refuerzan los ingresos del sistema: "hemos apostado por reforzar la sostenibilidad a través de un sistema de financiación más fuerte", ha afirmado.

En relación con la brecha de género el también doctor en Derecho ha expuesto que, siendo su origen el mercado de trabajo y el reparto en los cuidados, se han reforzado todas las medidas igualitarias y ha destacado el permiso de nacimiento y cuidado.

"Somos el país del mundo en el que el segundo progenitor disfruta de un periodo de baja más larga para el cuidado del hijo nacido o adoptado, es un cambio estructural", ha dicho.

Por su parte, la consejera andaluza de Empleo ha considerado muy acertado el título del seminario, 'Jubilación, género y envejecimiento activo: una realidad en construcción' porque hoy en día cuando se habla de jubilación activa muchas personas lo relacionan con el ocio, pero "hay que pararse a reflexionar que tiene que ver mucho con el ámbito laboral", ha indicado. EFE

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