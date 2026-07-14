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El empleo extranjero marca récord con 3,45 millones de ocupados tras sumar 86.630 en junio

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Madrid, 14 jul (EFE).- La Seguridad Social ha registrado un nuevo récord de afiliados extranjeros con 3,45 millones de ocupados de media tras sumar 86.630 en junio, lo que muestra el dinamismo del empleo foráneo que se ha acelerado en los últimos meses con el proceso de regularización extraordinario.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo foráneo suma en total 350.163 afiliados en la comparativa interanual, lo que supone un ritmo de crecimiento del 11,31 %, frente al 2,8 % del empleo total.

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"La afiliación extranjera sostiene sectores estratégicos como los cuidados, la agricultura, la construcción, la hostelería, el transporte o la sanidad y lo vemos en los datos de afiliación por sectores", explica en un comunicado la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

Pero este dinamismo se ha visto impulsado con la puesta en marcha a mediados de abril del proceso de regularización de migrantes, de forma que, a 30 de junio, ya había 159.097 afiliados a la Seguridad Social como consecuencia de este proceso extraordinario.

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La inmensa mayoría, un 83,4 %, han sido dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social y el contrato indefinido ha sido la modalidad predominante (77,3 %).

Por tipo de actividad, estas nuevas altas que se producen en el marco de la regularización se concentran en hostelería (38.776), comercio (20.195) actividades administrativas (19.327) y construcción (18.310).

De vuelta a los datos generales, el mayor incremento del empleo extranjero en junio se dio en la hostelería, el suministro de agua, actividades de saneamiento y gestión de residuos y en los otros servicios, en tanto que destaca el descenso registrado en la educación, habitual al término del curso escolar, y en la agricultura.

Por sexo, el empleo avanzó con 31.884 afiliadas más, hasta los 1,48 millones, y 54.743 ocupados más, rozando los 2 millones de trabajadores.

Por origen, casi el 30 % de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea (UE), mientras que el resto son extracomunitarios.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 422.347 cotizantes.

Le sigue Rumanía (353.974), Colombia (316.460), Venezuela (239.892), Italia (223.500), China (133.500), Perú (122.633) y Ucrania (84.020).

De estas nacionalidades, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que se han multiplicado por 10 en la última década.

La Seguridad Social también detalla que, si en el conjunto de la afiliación representan un 15,4 % de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en sectores como la hostelería, donde representan el 31,5 % de los afiliados, en agricultura (28,9 %) o en construcción, donde suponen el 25,9 %.

En el sistema especial del hogar son el 45,5 % y en el agrario, el 41,7 %.

En cuanto al número de trabajadores autónomos ha crecido en casi 6.400 en el último mes, hasta los 525.478. EFE

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