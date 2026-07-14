El director del Instituto Vasco de la Memoria pide derogar la ley de secretos oficiales

San Sebastián, 14 jul (EFE).- Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, dependiente del Gobierno Vasco, ha reclamado este martes en San Sebastián la derogación de la ley de secretos oficiales para poder mirar "desapasionadamente y con absoluta sinceridad al pasado".

Alonso ha hecho esta petición durante la presentación de una serie de tres pódcast sobre la desaparición del dirigente de ETA-pm Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, al cumplirse 50 años de este caso que sigue aún sin esclarecerse. Un proyecto promovido por Gogora y por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que ha estado representado en el acto por Gaizka Fernández Soldevilla.

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En el evento también han tomado parte Alberto Moreno Bergaretxe y Lourdes Auzmendi, hermano y novia de Pertur respectivamente, además del coordinador del proyecto, Abel García Roure.

Alberto Alonso ha centrado parte de su intervención en la necesidad de reparación de las víctimas de antiguos hechos violentos, algo para lo que, en su opinión, es necesario derogar dos leyes: la de secretos oficiales y la "ley del silencio", una norma "no escrita" que, según ha dicho, "pesa como una losa sobre la sociedad vasca" y los casos sin resolver.

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En lo correspondiente a la ley de secretos oficiales, el director de Gogora ha instado a "mirar desapasionadamente y con absoluta sinceridad" a un pasado que, "por muy doloroso y sucio" que sea, no va a "cicatrizar" mientras no miremos "todo lo que pasó", por lo que resulta "fundamental que toda esa documentación pueda salir a la luz".

Tras recordar que existe un cauce legal para ello e invitar a hacerlo a todos los grupos del Congreso, Alonso ha exigido también la "derogación" de la "ley del silencio", algo que solo se puede hacer "desde el valor de quienes saben y callan, y desde la compresión de que la sociedad vasca ya ha avanzado y que es el momento" de hacerlo.

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En esta misma línea, Alberto Moreno Bergaretxe, hermano de Pertur, ha vuelto a pedir a quienes tengan algún dato sobre la desaparición de su hermano o participaron en ella que "digan lo que pasó", porque la familia necesita saber qué sucedió para poder "cerrar la herida".

Por su parte, Gaizka Fernández Soldevilla ha destacado la calidad del pódcast elaborado sobre el caso Pertur, que ha codirigido y que además de la desaparición del exdirigente de ETA, también habla "de su parte humana", sin ocultar "ninguna página oscura de su pasado".

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Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, dirigente de ETA-pm, fue visto con vida por última vez el 23 de julio de 1976 en el País Vasco francés. Desde entonces, su desaparición sigue siendo un misterio. Se ha acusado tanto al terrorismo parapolicial como a la facción más radical de ETA político-militar, que ya le había secuestrado con anterioridad. Nadie sabe qué ocurrió realmente, explican los promotores del pódcast en un nota. EFE

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