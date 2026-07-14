Cafetería Alkharama, un clamor por la dignidad al año de los incidentes en Torre Pacheco

Jesús Sanchis Moscardó

Torre Pacheco (Murcia) 14 jul (EE).- Allal Abourayane se levanta cada mañana para atender a sus clientes en la cafetería Alkharama, en Torre Pacheco, y lo hace con una normalidad que solo vio interrumpida hace un año, cuando la agresión sufrida por un jubilado a manos de un joven marroquí mientras paseaba al amanecer desencadenó unos graves disturbios espoleados por mensajes racistas y violentos.

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"Alkharama significa 'la dignidad'", explica a EFE Allal, marroquí que lleva cerca de 20 años en Torre Pacheco y que reivindica esa misma dignidad para el colectivo inmigrante asentado en la localidad, así como esfuerzos de las administraciones y de la sociedad para avanzar en la integración de la población migrante en el municipio.

"Antes del año 2025 vivíamos juntos, vivíamos con una buena convivencia, con paz, con respeto", comenta, para exponer que esa armonía saltó por los aires con la llegada de "personas" que hicieron que muchos inmigrantes "sintieran racismo".

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Diez detenidos, 140 denunciados y 700 identificados en los disturbios

Tras la agresión y los disturbios posteriores, que movilizaron a cerca de 200 agentes de la Guardia Civil en una población de 43.000 habitantes, el 31 por ciento extranjeros, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo detenciones (10 arrestados, 140 denunciados y 700 identificados, a fecha de 29 de julio de 2025) y se abrió con gran intensidad un debate sobre la inmigración cuyas posiciones apenas han cambiado.

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Porque en el barrio de San Antonio, uno de los más poblados por inmigrantes, también hay vecinos descontentos con los colectivos extranjeros, a los que acusan del incremento de la inseguridad.

Es el caso de Manuel Delgado, jubilado de 80 años que reside desde hace 50 en Torre Pacheco, donde ha trabajado siempre en la agricultura, como la mayoría de los migrantes, cuya presencia admite que es beneficiosa para la economía local.

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Pero al mismo tiempo critica que "para 20 que hay que trabajan, hay 200 que no", subraya que "hay más maleantes que gente trabajando" y asegura que "cada día hay más ladrones, más sinvergüenzas, gente en la calle pidiendo comida, pidiendo dinero".

José López, de 43 años, tiene una opinión parecida y afirma a EFE que los vecinos se quejan por la falta de seguridad, por las peleas y los robos. "Los que trabajamos tenemos que pagarles a ellos todas las ayudas. Los españoles aquí a trabajar y ellos a vivir del cuento", se queja.

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Son visiones contrapuestas que se mantienen invariables un año después y que no comparten inmigrantes como Abdel, quien afirma que las cosas han vuelto a la normalidad y la convivencia es buena. "El problema no es con los vecinos de Torre Pacheco, sino con agresores que vienen de fuera", dice en referencia a lo ocurrido en julio de 2025.

En cuanto a las acusaciones sobre el aumento de la delincuencia en la población, opina que "las estadísticas no dicen eso", pero "es muy fácil sacar un bulo" y en cambio "cuando un español hace algo, nadie dice nada".

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Más seguridad y "una vuelta de tuerca" a la legislación

En medio de estas posiciones confrontadas, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), admite que se cometen delitos pero no más que en otras poblaciones, y subraya que lo que ocurrió hace un año fue una agresión que, sin embargo, captó la atención por los disturbios que se produjeron en los días siguientes.

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Roca apuesta por mantener la normalidad recuperada y considera necesaria una mejora de la seguridad con mayores medios materiales, así como "una vuelta de tuerca" en alguna de las leyes relativas a la migración y a la seguridad.

Tras los hechos, se nota más la presencia de la Guardia Civil en la localidad, lo que agradece, pero "pedimos un poco mas de intensidad en sus actuaciones", precisa a EFE, y destaca el proyecto del ayuntamiento para instalar una red de videovigilancia y el aumento de la plantilla de la policía local.

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En cuanto a la integración del colectivo foráneo, admite que "es difícil" en un municipio que congrega más de 80 nacionalidades, por lo que apuesta más bien por la convivencia. "Culturas distintas, religiones distintas. La integración plena ahí es difícil, pero una convivencia plena es lo que yo creo que no es tanto", concluye el regidor. EFE

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