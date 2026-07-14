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Amplio dispositivo de Mossos en varias ciudades por un tiroteo ocurrido en mayo

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Barcelona, 14 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han desplegado a primera hora de este martes un amplio dispositivo policial en Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa y Maçanet de la Selva (Girona), en el marco de la investigación abierta por el tiroteo sin heridos ocurrido el pasado 12 de mayo en el barrio de la Mina de Sant Adrià.

En el operativo policial, que ha comenzado sobre las seis de la mañana de hoy, agentes de los Mossos d'Esquadra están practicando diversas entradas y registros en distintos puntos de estas localidades relacionados con el tiroteo, vinculado al tráfico de drogas, según han informado a Efe fuentes policiales.

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La policía busca todo tipo de indicios vinculados a ese tiroteo ocurrido la tarde del pasado 12 de mayo, así como armas, y prevé realizar detenciones en el transcurso del dispositivo policial.

En este amplio operativo policial participan unos 150 agentes de diferentes unidades, como la División de Investigación Criminal (DIC), la Unidad de Seguridad Ciudadana, la de Orden Público, la Científica, la Canina y drones.

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El dispositivo policial está liderado por la DIC y la Unidad de Investigación Ciudadana de Sant Adrià del Besòs.

Sobre las seis y cuarto del pasado 12 de mayo, varios testimonios alertaron a la policía de que habían escuchado varios sonidos compatibles con disparos. Los agentes desplegados en el lugar de los hechos hallaron varias vainas de bala. EFE

(Vídeo)

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