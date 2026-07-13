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Siete comunidades autónomas en aviso por calor, hasta 39 grados, con Baleares en naranja

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Madrid, 13 jul (EFE).- Siete comunidades de la mitad este peninsular continúan este lunes en aviso por calor, con mayor incidencia en las Islas Baleares, donde el nivel es naranja (riesgo importante) por altas temperaturas que alcanzarán los 39 grados, informa la Aemet en su página web.

En el archipiélago balear, la isla de Mallorca está en alerta naranja por máximas que alcanzarán los 39 grados, mientras que en Ibiza y Formentera la alerta es amarilla (peligro bajo) por calor, con temperaturas de entre 36 y 37 grados.

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Todas las provincias de Aragón y de Cataluña continúan con aviso amarillo por calor, con registros que oscilarán entre los 34 y los 38 grados, situación similar a la de las comunidades de La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra, también en alerta amarilla, con valores entre 36 y 36 grados.

Las provincias de Albacete (Castilla-La Mancha) y Valencia (Comunidad Valenciana) tienen aviso amarillo por calor, donde los termómetros subirán hasta los 36-38 grados.

Asimismo, Aemet alerta de que en las provincias de Huesca y Teruel hay aviso amarillo por tormentas con probable granizo y rachas de viento muy fuertes.

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Con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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