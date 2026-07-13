Sánchez pide de nuevo un pacto contra la emergencia climática tras el fuego de Almería

Turre (Almería), 13 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado de nuevo la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática y ha prometido fondos para los afectados por el incendio de Almería, que se ha cobrado la vida de 13 personas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Sánchez ha destacado también la colaboración entre el Ejecutivo central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los ayuntamientos afectados por el incendio.

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El acuerdo "frente a las emergencias", ha abundado Sánchez, debe servir para reaccionar cuando se producen, pero también para prevenirlas e introduce medidas como la formación de jóvenes y del resto de la población ante "incendios y emergencias civiles".

"Desde la Administración Central del Estado estamos impulsando esas medidas" porque "hay que concienciarse" de que la crisis climática "se está agravando" y hay que poner los medios para garantizar la seguridad de quienes viven en zonas sensibles, ha explicado Sánchez.

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"La emergencia climática mata y tenemos que estar a la altura", ha resumido el presidente del Gobierno, quien ha prometido que su Ejecutivo aprobará fondos para la "reconstrucción" de la zona afectada por el fuego y para paliar con recursos públicos en la medida de lo posible la situación de los vecinos de la zona y que puedan "recuperar su normalidad".

Esto se suma, ha destacado Sánchez, a los medios que el Gobierno central ha aportado para apagar el fuego y para "investigar" sus causas.

El jefe del Ejecutivo ha felicitado por su trabajo a todos los "servidores públicos", así como a quienes lo hacen en las ONG y han estado ayudando estos días a los vecinos afectados por el incendio, quienes "se juegan la vida" por ayudar a los ciudadanos, ha dicho.

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El presidente del Gobierno ha recordado que el pasado año un tercio de la superficie quemada en Europa se produjo en España y eso tiene "mucho que ver con el agravamiento de la emergencia climática que vive la Península Ibérica y España en concreto".

Sánchez ha lamentado las trece muertes provocadas por el incendio de Almería y ha trasladado el pésame del Gobierno central a familias y amigos de las víctimas, en su mayoría extranjeros, pero personas conocidas y apreciadas en sus municipios, ha subrayado.

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A ese pésame se han unido, ha explicado el presidente del Gobierno, diferentes países europeos que han trasladado su "solidaridad" con España ya que ellos también sufren en sus territorios los efectos de la emergencia climática. EFE

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