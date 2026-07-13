Randy Schneider, centrocampista internacional por Filipinas, nuevo jugador del Andorra

Andorra la Vella, 13 jul (EFE).- El Andorra anunció este lunes el fichaje del centrocampista internacional filipino Randy Schneider, procedente del Winterthur, de la Superliga de Suiza, para las dos próximas temporadas.

Schneider, de 24 años, nacido en la ciudad suiza de Schaffhausen, de padre helvético y madre filipina, llega libre el club del Principado.

El nuevo jugador del Andorra fue internacional sub-16 y sub-20 con Suiza, pero luego debutó con la selección absoluta de Filipinas en un partido contra Maldivas en el que marcó un gol y dio una asistencia.

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En la máxima competición de Suiza ha disputado 109 partidos, con 8 goles y 11 asistencias en 5.920 minutos.

Schneider se incorporará este martes por la tarde a la disciplina del equipo andorrano, que está concentrado en San Pedro del Pinatar (Murcia).

Su fichaje es el séptimo para el nuevo proyecto del Andorra después de la llegada de Hugo Solozábal (Getafe B), Moró Sidibé (Atlètic Lleida), Andoni López (Ponferradina), Aron Rodrigo (Huesca B), Juan Sebastián (Real Zaragoza) y Nacho Quintana (Eldense). EFE

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