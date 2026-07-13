Madonna logra otro número 1 en España con su 'Confessions II'

Madrid, 13 jul (EFE).- 'Confessions II', el nuevo disco de Madonna, ha seguido en España la estela de sus logros en EE.UU. y otros muchos países de Europa y le ha proporcionado a la "ambición rubia" un nuevo número 1 en su semana de debut a costa de Quevedo.

El canario, que volvía a reinar en la lista de los álbumes de mayor éxito tras el breve lapso en el que 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' de Olivia Rodrigo consiguió apartarlo de ahí por primera vez, baja al número 2 con 'El baifo', según recoge Promusicae este lunes a partir del recuento oficial de ventas y escuchas del 3 al 9 de julio.

PUBLICIDAD

'Confessions II', que además ha cosechado las mejores críticas para Madonna en mucho tiempo, devuelve a la artista a la posición reina que no logró con su álbum de estudio previo, 'Madame X' (2019), que fue número 3.

La intérprete de 'Danceteria' goza de un buen número de seguidores fieles en España que en general le ha aupado a lo más alto de la lista española, aunque sea de manera efímera durante una semana, como sucedió con 'Rebel Heart' (2015) o 'MDNA' (2012).

PUBLICIDAD

El resto de puestos principales de la lista de discos de mayor éxito la completan: 3) 'Debí tirar más fotos', de Bad Bunny; 4) el citado último disco de Olivia Rodrigo, que acredita ya como disco de oro; 5) 'Por si mañana no estoy', de Omar Courtz; 6) 'Arirang', de BTS; 7) 'Más cara', de Bad Gyal; 8) 'Cuarto azul', de Aitana; 9) 'Lux', de Rosalía; y 10) 'Brigado,', de Dellafuente.

El que figura como decimoquinto álbum de estudio de Madonna ha sido también el disco que más copias físicas en vinilo ha vendido en su semana de estreno, por delante de 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' de Olivia Rodrigo y de 'Lux' de Rosalía, que repiten en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

PUBLICIDAD

Como curiosidad, 'Visitor', el nuevo trabajo de la británica Sienna Spiro, una artista en la línea "retro" de Adele o Amy Winehouse con mucho seguimiento en su país pero no tanto en España de momento, debuta en el cuarto lugar en esa lista. En la general, figura decimoctavo, siendo la entrada más fuerte tras Madonna.

Más abajo cae lo nuevo de Deep Purple, 'Splat!', que se estrena en el puesto número 40.

Pocas sorpresas por otro lado en la lista de los sencillos de más éxito en España, con muchos temas anclados en sus posiciones definiendo ya cuáles serán las canciones del verano, véase 'La graciosa' y 'Al golpito' de Quevedo, en el 1 y 2, 'Dai Dai' de Shakira en el 3, la remezcla de 'De lejitos' de Jay Wheeler y Omar Courtz en el 4 o 'Pa ti toa<3' de Ana Mena y Lola Índigo, en el 5. EFE

PUBLICIDAD