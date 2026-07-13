La familia de Chambers Jr. denuncia la "persecución política" de la Administración Trump

Ibiza, 13 jul (EFE).- La familia del multimillonario estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers Jr., detenido en Ibiza a petición de Estados Unidos, ha denunciado este lunes que su extradición responde a una "persecución política" de la Administración Trump por el apoyo del filántropo a la causa palestina.

Por ello, la familia ha realizado un llamado a movilizarse contra su entrega a las autoridades estadounidenses.

En un comunicado remitido a EFE, la familia informa que Chambers fue detenido el pasado viernes en Ibiza por la Policía Nacional en plena calle, cuando estaba con su familia, en cumplimiento de una solicitud de extradición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Un juzgado de la isla acordó su ingreso en prisión provisional, una decisión que será revisada en una vista prevista para este jueves 16 de julio.

Los familiares sostienen que la actuación de la Administración del presidente Donald Trump se enmarca en una estrategia de represión contra el movimiento internacional de solidaridad con Palestina y afirman que el empresario afronta una petición de extradición por varios cargos federales que podrían acarrearle una pena de hasta 30 años de prisión.

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Según la familia, el cargo más grave se refiere a una supuesta financiación de la resistencia palestina, una acusación que califican de "fabricada" y que, aseguran, se fundamenta únicamente en transferencias de fondos realizadas por Chambers desde Estados Unidos a Túnez, país donde residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.

El comunicado destaca que Chambers recibió en 2023 alrededor de 250 millones de dólares tras vender su participación en el grupo Cox Enterprises y romper sus vínculos con la fortuna familiar, destinando posteriormente ese patrimonio, según sus allegados, a proyectos de activismo social, solidaridad internacional y ayuda humanitaria.

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La familia afirma también que el empresario ha donado más de un millón de libras a proyectos humanitarios en Gaza, además de financiar organizaciones y medios de comunicación favorables a la causa palestina.

La pareja de Chambers, Stella Schnabel, sostiene en el comunicado que el empresario está siendo encarcelado "porque utiliza su patrimonio para apoyar a Palestina y a quienes sufren un genocidio en Gaza" y considera que se enfrenta a una persecución política por su actividad humanitaria.

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Los familiares hacen un llamamiento a juristas, políticos y organizaciones de apoyo a la causa palestina para que se movilicen el próximo 16 de julio, coincidiendo con la revisión judicial de la medida cautelar, contra la extradición y el precedente que, a su juicio, supondría para el movimiento de solidaridad con Palestina.

Hasta el momento, las autoridades españolas no han informado de los delitos concretos que fundamentan la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos, ni el Departamento de Justicia estadounidense ha hecho pública una acusación contra Chambers. EFE

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